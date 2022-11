AstraZeneca renova la seva flota de vehicles per reduir les emissions 

AstraZeneca ha arrencat el seu Pla de Renovació 2025 a Espanya, pel qual s’ha compromès al fet que el 100% de la seva flota estigui formada per vehicles de zero emissions, fent lliurament dels primers cotxes elèctrics de la mà de Volkswagen. D’aquesta manera, la companyia busca millorar la sostenibilitat del planeta i contribuir en la lluita contra les malalties respiratòries actuant sobre la mobilitat dels seus empleats. AstraZeneca tancarà 2022 amb un 15% de la flota amb vehicles emissió zero.

El president de AstraZeneca a Espanya, Rick R. Suárez, va manifestar que “a AstraZeneca reconeixem el fort vincle que existeix entre el planeta i la salut de les persones, i volem abordar l’impacte de totes les nostres actuacions per a protegir les futures generacions. Estem intensificant la nostra inversió en vehicles sostenibles i en iniciatives per a reduir la nostra petjada amb el propòsit de mitigar la càrrega de les malalties respiratòries i altres condicions relacionades amb la contaminació de l’aire. Una de les màximes dins de la nostra aposta per la protecció del medi ambient és la col·laboració, perquè només treballant junts i units aconseguirem fer front a aquest gran desafiament”.

Després del lliurament dels cotxes, els usuaris han rebut una formació per a dur a terme la transició al vehicle elèctric de la mà de l’equip de Volkswagen, companyia que ha subministrat els vehicles. “Estem molt orgullosos d’ajudar a AstraZeneca a complir amb el seu objectiu d’electrificar el 100% de la seva flota en 2025 amb la nostra Família ANEU”, va afirmar Laura Ros, directora general de Volkswagen a Espanya.

La companyia ha aconseguit el 100% d’electricitat importada de fonts renovables, i recentment ha rebut el triple segell Miteco ‘calculo, redueixo i compenso’, concedit pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a reconèixer els esforços de les organitzacions en la lluita contra el canvi climàtic a Espanya.

A través de l’estratègia Ambition Zero Carbon, s’ha compromès a aconseguir zero emissions de carboni per a 2025 i garantir que la seva cadena de valor tingui una petjada de carboni negativa per a 2030.

A Espanya estan duent a terme diferents projectes per a promoure la compensació d’emissions de CO2 a través de la reforestació de boscos en el marc del seu projecte AZ Forest, la iniciativa global per a plantar i mantenir 50 milions d’arbres a tot el món per a fins de 2025 i fomentar una economia social, verda i sostenible.