AstraZeneca invertirà 400 milions en reforestació i biodiversitat

AstraZeneca va anunciar aquest dijous una inversió de 400 milions de dòlars destinada al seu programa global ‘AZ Forest’. Amb ella va duplicar el seu compromís de plantar 200 milions d’arbres per a 2030 i assegurar la seva supervivència a llarg termini. El seu objectiu és emprendre projectes nous o ampliar els que s’estan desenvolupant al Brasil, l’Índia, Vietnam, Ghana i Ruanda. “Restauraran la naturalesa, promouran la biodiversitat i desenvoluparan la resiliència ecològica i comunitària, de llarg a llarg de més de 100.000 hectàrees a tot el món”, va subratllar l’empresa farmacèutica.

La inversió amplia el compromís inicial de AstraZeneca amb el programa ‘AZ Forest’, anunciat en 2020, que va plantejar plantar i mantenir més de 50 milions d’arbres per a finals de 2025.

Segons va explicar l’empresa, “la plantació avança a bon ritme a Austràlia, Indonèsia, Ghana, el Regne Unit, els Estats Units i França, amb més de 300 espècies d’arbres plantades”. Va afegir que “l’ampliació d’aquest programa també beneficiarà a les comunitats locals”.

Zero emissions

Per part seva, l’estratègia de sostenibilitat de AstraZeneca, ‘Ambition Zero Carbon’, està enfocada a aconseguir arribar a zero emissions, seguint amb l’objectiu de l’Acord de París. Amb el programa ‘AZ Forest’, la companyia s’ha proposat eliminar les seves emissions residuals de l’atmosfera a partir de 2030.

“A través de AZ Forest, estem col·laborant amb les comunitats locals i experts en ecologia per a realitzar una reforestació a escala, així com donar suport a la biodiversitat i mantenir els mitjans de subsistència. Hem adoptat una metodologia científica i AZ Forest eliminarà de l’atmosfera uns 30 milions de tones de diòxid de carboni en aproximadament 30 anys”, va assegurar el CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot.