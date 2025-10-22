AstraZeneca i Microsoft Espanya han signat una aliança estratègica destinada a accelerar la transformació digital del sistema sanitari espanyol mitjançant el desenvolupament conjunt de programes d’Intel·ligència Artificial (IA), salut digital i analítica avançada de dades.
Segons van informar, l’acord busca afavorir una atenció més personalitzada, predictiva i sostenible, potenciant el treball dels professionals sanitaris i la qualitat de vida dels pacients. La col·laboració contempla la posada en marxa de projectes de recerca i innovació aplicats a entorns clínics reals, així com la integració de tecnologies digitals i ciència de dades en hospitals i centres sanitaris.
Entre les iniciatives destacades es troben ‘Apte EMR’, desenvolupat amb Pangaea Data per a la identificació primerenca de pacients en risc de malalties com a mPOC o malaltia renal crònica, i ‘Tiro’, al costat de la startup Recog, que automatitza la documentació clínica a partir de la conversa metge-pacient, reduint fins a un 44,7% el temps d’escriptura i millorant la precisió dels informes clínics. Totes dues plataformes ja estan en funcionament i es recolzen en la infraestructura cloud de Microsoft Azure, que garanteix seguretat, escalabilitat i interoperabilitat.
L’aliança també reforça el Hub d’Innovació de AstraZeneca a Madrid, un espai que col·labora amb 18 startups i que ja ha contribuït a millorar l’atenció de milers de pacients a Espanya. A més, l’acord aposta per la col·laboració públic-privada, involucrant a professionals sanitaris, institucions i empreses innovadores, amb l’objectiu de desenvolupar solucions escalables i sostenibles que puguin implantar-se a nivell nacional o regional.
Rick Suárez, president de AstraZeneca España, assenyala que la col·laboració amb Microsoft suposa “una fita en el camí cap a la digitalització del sistema sanitari espanyol, generant solucions que optimitzen l’eficiència, els fluxos clínics i milloren de manera tangible la vida dels pacients”. Per part seva, Paco Salcedo, president de Microsoft España, destaca que l’aliança permet “accelerar la digitalització i l’ús responsable de la IA en salut, millorant l’eficiència del sistema i l’atenció al pacient”.
Totes dues companyies van indicar que l’acord reflecteix el seu compromís amb la innovació, la recerca i l’aplicació responsable de la IA, consolidant, van afegir, un model de cooperació públic-privada que pretén transformar el sistema sanitari espanyol, reforçant la interoperabilitat, l’eficiència i la capacitat predictiva dels serveis de salut.