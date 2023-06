AstraZeneca Espanya, reconeguda amb el Premi Forbes a la millor empresa

AstraZeneca España rep el Premi Forbes a la Millor Empresa per a Treballar 2023. La companyia farmacèutica encapçala el rànquing de les 100 empreses millor valorades per a treballar al nostre país en el qual enguany també destaquen altres companyies com eDreams, Novartis, ISDIN, PwC, Ikea España, Securitas Direct, Grup Gall i T-Systems.

En aquesta cinquena edició del Premi Forbes a la Millor Empresa per a Treballar 2023, Andrés Rodríguez, president de SpainMedia i editor de Forbes España, ha fet lliurament del guardó al president de AstraZeneca España, Rick R. Suárez en l’esdeveniment on ha destacat el compromís de l’empresa per la cura i benestar dels seus empleats, la seva aposta per la diversitat i la inclusió, les condicions i iniciatives que ofereix a la plantilla i el seu propòsit de salvar vides i millorar la salut de la població.

“És un honor ser reconeguts com els primers en la llista dels millors llocs per a treballar. Ens sentim molt orgullosos d’aquesta mena de reconeixements, especialment perquè es fan a partir de les respostes dels empleats i això vol dir que la nostra gent està feliç de treballar en AstraZeneca. En AstraZeneca no som res sense els nostres empleats, són el nostre millor actiu i volem continuar proporcionant una ocupació de qualitat i estable per a ser un excel·lent lloc per a treballar”, afirma Rick R. Suárez.

Amb una plantilla de 1.080 empleats, AstraZeneca España està compromesa amb l’ocupació de qualitat i l’impuls de la innovació per a millorar la vida dels pacients i dels seus empleats. La companyia recentment va anunciar la instal·lació del seu nou Hub europeu de R+D a Barcelona, un centre d’excel·lència que preveu incrementar la plantilla amb 1.000 nous llocs de treball científic i d’alta tecnologia durant els pròxims cinc anys i que suposarà pràcticament duplicar el seu nombre d’empleats.