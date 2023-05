AstraZeneca celebra la segona edició del Cercle pAZientes

Prop d’un centenar de representants d’organitzacions de pacients de tot l’estat espanyol s’han reunit al II Cercle de pAZientes amb la finalitat de promoure el coneixement i la col·laboració de les associacions de pacients a la presa de decisions sanitàries nacionals i europees.

L’acte ha comptat amb Susana del Río, doctora en Ciències Polítiques i directora del cicle Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea i amb la participació de l’eurodiputada Susana Solís Pérez, que han parlat dels reptes i les oportunitats que es presenten per a Espanya amb motiu de la propera Presidència Europea i el paper que poden jugar les associacions de pacients en la presa de decisions respecte a la salut.

Un altre dels temes destacats a la jornada, aquesta vegada per Rosario Perona, subdirectora general d’Avaluació i Foment de Recerca, ha estat la necessitat d’impulsar la innovació terapèutica i sanitària del nostre país i accedir-hi.

“Des d’AstraZeneca apostem fortament per la innovació com a pilar estratègic per desenvolupar avenços que arribin com més aviat millor a la pràctica clínica d’una manera que sigui accessible per als pacients i sostenible per al sistema sanitari.”, va afirmar Marta Moreno, directora d’Afers Corporatius i Accés al mercat d’AstraZeneca.

Per la seva banda, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP), i Miguel Ángel Casado, director general de Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB), van tractar la importància de l’estratègia d’avaluació i el finançament de medicaments a Espanya. Mentre que el director d’Innovació de l’Acadèmia Europea de Pacients (EUPATI), Roberto Saldaña ha destacat la importància de la legislació farmacèutica europea, tot incidint en la revisió.

L’acte també va comptar amb representants de les de l’Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàsic (AECMM), Federació Espanyola de Lupus (FELUPUS), Fundació Menudos Cors i CardioAlianza que han analitzat els reptes i les necessitats que afronten les associacions de pacients i els seus familiars en el marc de tractaments, teràpies i recursos per construir les polítiques assistencials del futur.