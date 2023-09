Asterion es reforça en el camp sanitari i energètic

La signatura espanyola d’inversió Asterion Industrial Partners s’enforteix en els camps energètic i sanitari després d’anunciar la compra de l’empresa elèctrica alemanya Steag, així com la recent adquisició del grup espanyol Ambulàncies SSG, que compta amb més de 1.000 vehicles i opera en més de 20 delegacions en tot el territori espanyol, amb presència majoritària a Castella-la Manxa i Andalusia.

En aquest sentit, la integració del grup SSG (Serveis Soci Sanitaris Generals) amb la presa d’una participació majoritària del capital de l’empresa suposa la irrupció d’Asterion en el segment del transport sanitari, la qual cosa permetrà a SSG accelerar els seus plans de creixement tant a Espanya com en l’exterior. Segons va informar, es tracta d’un moviment corporatiu que permetrà a Asterion enfortir-se en el sector serveis i diversificar la seva cartera d’inversions, reforçant-se al mateix temps en el camp industrial, en adquirir a la fi d’agost l’empresa elèctrica d’origen germànic Steag.

El fons especialitzat en infraestructures liderat per Jesús Olmos acaba d’imposar-se al seu principal competidor, el multimilionari txec Daniel Kretinsk, que a través del hòlding EPH pretenia fer-se amb l’empresa alemanya controlada fins ara per diversos ajuntaments de la regió del Ruhr, entre els quals figuren com a accionistes majoritaris els d’Essen i Dortmund. No obstant això, l’oferta més elevada per part d’Asterion, que valora a la companyia elèctrica en 2.600 milions d’euros (incloent-hi deute), ha estat el que ha decantat l’operació en favor del grup espanyol.

Ara el nou rumb de Steag, que compta amb sis centrals elèctriques de carbó en l’oest d’Alemanya, passarà per l’aposta de les energies renovables, després que Asterion hagi desenvolupat diversos plans de transició que van en aquesta direcció. Per a això, Asterion preveu escometre una inversió de 1.000 milions d’euros per a liderar aquest procés de canvi de l’empresa alemanya que, a més, compta amb negocis d’energies renovables a França, Romania i Turquia i produeix energia tèrmica a Polònia i Colòmbia. En 2021, Steag va facturar 2.700 milions d’euros, amb un resultat brut que va ascendir als 370 milions d’euros.