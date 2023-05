Associacions reclamen més mesures per a lluitar contra el tabaquisme￼

Aquest dimarts, 30 de maig, té lloc el Dia Mundial del Vapeo, data en la qual diferents associacions com la Unió de Promotors i Empresaris de Vapeo (UPEV) i la plataforma Exfumadors han reclamat més mesurades per a lluitar contra el tabaquisme a Espanya.

Tenint en compte que segons l’estudi ‘EDATS 2022’ elaborat pel Ministeri de Sanitat la deshabituació tabàquica està estancada a Espanya les entitats reclamen més mesures amb l’objectiu de reduir el nombre de fumadors.

Des d’Exfumadors afirmen que “encara que vapejar no és innocu és un 95% menys nociu i clarament eficaç com a mètode per a deixar de fumar. És una evidència a la qual caldria atendre i que no sols confirmen els estudis científics, sinó les pròpies dades estadístiques que maneja el Govern”. Diuen que aquesta afirmació se sustenta en l’exemple del Regne Unit, el segon país d’Europa amb menys fumadors (13%) i on el Govern porta apostant fa anys pel vapeo com a eina per a deixar de fumar.

Per la seva part UPEV emfatitza que “vapejar no és fumar” i que aquests dispositius ajuden els fumadors a deixar l’hàbit i reclama més regulació i control per a evitar l’accés dels menors a aquests dispositius. Recorda que des de 2018 treballen en una campanya de conscienciació per a evitar que aquests productes arribin a menors d’edat però és necessari limitar la seva venda a establiments especialitzats.