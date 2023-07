L’associació Exfumadors publica un informe a favor dels vapers

L’associació Exfumadors, que defensa del vapeig com a mètode eficaç per a deixar el tabac i treballa per la difusió d’informació sobre aquest tema, ha fet públic un informe que recopila “l’evidència científica entorn del vapeig com a eina de deshabituació tabàquica, sistematitzant els estudis més recents realitzats en països del continent europeu com França, el Regne Unit i Alemanya, així com referències similars als Estats Units o Nova Zelanda”.

Sosté que nombrosos assajos clínics, estudis d’observació i dades poblacionals, en diferents països, mostren taxes d’abstinència en un any del 18,0% en comparació amb un 9,9% per a la teràpia de reemplaçament de nicotina. A més, indica que, segons els estudis Public Health England, el vapeig és un producte fins a un 95% menys nociu que el tabac.

Per això, i “en atenció a les recents declaracions del ministre de Sanitat, José Miñones, manifestant la necessitat de regular el vapeo”, però assenyalant al mateix temps que “encara no es disposa d’estudis científics assentats com per a poder fer aquesta regulació”, l’associació va anunciar que posarà en coneixement del Ministeri de Sanitat aquest informe “instant-los que aquest treball científic es faci extensiu també al nostre país, promovent la realització d’estudis i assajos que contribueixin a valorar la realitat sobre aquest mètode per a deixar de fumar”.

L’associació indica, a més, en l’informe al qual ha tingut accés Servimedia, que “aquesta demanda coincideix amb els debats parlamentaris, on ja s’ha proposat que l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), com a centre de professionals d’excel·lència, s’encarregui de realitzar una anàlisi d’alternatives per a la reducció del risc del tabaquisme, especialment en aquelles persones que recauen en l’hàbit”.