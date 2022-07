Aserta, MIC Insurance, i Abarca, en el ‘Top 3’ de l’assegurança de caució

Asseguradora Aserta, MIC Insurance Company i Abarca Companhia d’Assegurances lideren el rànquing de primes d’entitats d’assegurances directes de caució a Espanya en 2021, segons el rànquing de primes d’entitats d’assegurança directa publicada per ICEA, amb les últimes dades disponibles.

Assegura Aserta, presidida per Enrique Murguía Pozzi, pertany al Grup Financer Aserta, entitat mexicana que opera en diversos països, va tenir un nivell de primes per 31,9 milions d’euros, amb un 20,5% de quota de mercat.

MIC Insurance, companyia pertanyent al grup empresarial Morera & Vallejo, amb seu a Sevilla, presidida per Antonio Morera Vallejo, va aconseguir una xifra de 24,7 milions d’euros de primes, la qual cosa suposa una quota de més del 16% del mercat a Espanya.

Abasta Companhia d’Assegurances, companyia de segurs portuguesa que a més d’operar en el mercat de Portugal el fa en en altres mercats liderada per Nuno Oliveira Matos, va aconseguir un nivell de 16,3 milions de primes, amb una quota de mercat del 10,5%.

Abasta Companhia d’Assegurances és una companyia de segurs portuguesa que a més d’operar en el mercat de Portugal, opera en altres mercats com poden ser Espanya, a través de Sucursal, i Itàlia, a través de la Lliure Prestació de Serveis, dedicant-se en exclusiva al ram de Caució.

La posició de MIC Insurance, primera companyia amb seu a Espanya del Top 3 de l’assegurança de caució, destaca sobre altres companyies d’origen espanyol. Així, té un 90% més de primes que Crèdit i Caució (amb un volum de 13 milions una quota de mercat del 10%) i més que duplica el nivell de CESCE, que suma 10,4 milions en primes i una quota de mercat del 8,4%.

MIC Insurance és especialista principalment en assegurances de caució i assegurances de construcció, i treballa tots els rams d’aquest segment: Tot Risc Construcció, Fiançament de Quantitats a Compte, Garantia Decennal, Responsabilitat Civil Promotor, entre altres. A més, ha estat líder del rànquing de caució publicat per la patronal del segur, ICEA, durant vuit anys consecutius.