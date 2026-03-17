Asempleo preveu prop de 90.000 contractes per a la campanya de Setmana Santa, un 3% més que en 2025

La patronal de treball temporal Asempleo preveu que les seves companyies associades realitzin prop de 90.000 contractes de posada a disposició (CPD) durant la campanya de Setmana Santa de 2026, la qual cosa suposa un increment pròxim al 3% respecte als contractes realitzats en el mateix període vacacional de l’any passat.
En termes operatius, aquesta previsió equival aproximadament a 15.000 persones contractades a través d’empreses de treball temporal (ETT) per a atendre pics de demanda en sectors clau de l’economia espanyola, segons les previsions difoses aquest dimarts per Asempleo.
Es requeriran, sobretot, perfils per a l’hostaleria i turisme, amb cambrers, cuiners, ajudants de cuina, cambrers de pisos, recepcionistes, personal d’atenció al client i guies turístics, però se sumen a aquests, en comerç, oci, transport i logística, on es requeriran dependents, promotors, monitors, mossos de magatzem, carretoners, preparadors de comandes i personal administratiu.
L’organització empresarial destaca que aquestes xifres reflecteixen no sols la fortalesa de la campanya de Setmana Santa sinó també la capacitat d’adaptació d’un mercat laboral que necessita de la temporalitat i la flexibilitat per a respondre amb agilitat a moments d’alta activitat. A més, el comportament registrat en 2025 reforça aquestes previsions, ja que l’any passat es van superar les estimacions inicials de contractació per a aquesta mateixa època de l’any.
Per al president de Asempleo, Andreu Cruañas, la Setmana Santa torna a consolidar-se com un de les grans fites del calendari laboral espanyol, especialment “en un context marcat per la intensa activitat turística”.
“Espanya manté la seva posició com un dels principals destins internacionals i, en un escenari geopolític condicionat per la inestabilitat a Orient Mitjà, es reafirma a més com un destí refugio per a milions de viatgers que busquen seguretat, connectivitat i una oferta turística consolidada. Tot això està contribuint a elevar la demanda en l’arrencada de 2026 i a intensificar les necessitats de contractació temporal en nombrosos territoris”, va agregar.