Asempleo alerta que Espanya suspèn en igualtat real i infrautilitza el talent d’una de cada tres dones

La patronal de les Empreses de Treball Temporal i Agències d’Ocupació a Espanya, Asempleo, vol posar el focus aquest 8-M en una dimensió de la desigualtat laboral que, normalment, queda fora del debat: no sols quantes dones treballen, sinó en quines condicions ho fan i fins a quin punt el mercat els permet desenvolupar el talent i la formació que han adquirit. Les dades apunten a un problema de fons. En el nostre Espanya, una de cada tres dones ocupades treballa en llocs per sota del que la seva qualificació li permetria aportar.
La sobrequalificació de les dones a Espanya se situa en la part més alta de la taula quan es compara amb els altres països europeus. Amb una taxa del 36% enfront del 22% de mitjana a la UE-27, segons dades d’Eurostat, una diferència de més de 13 punts percentuals i no correspon a una anomalia esporàdica, sinó que és un indicador que alerta d’un desajustament estructural entre el talent i les vacants en el mercat. L’anterior té conseqüències directes sobre l’autonomia econòmica de les dones, les seves trajectòries professionals i la productivitat del conjunt de l’economia.
Això coincideix amb els advertiments de l’OCDE sobre una ‘fractura’ entre la competència real i el seu ús efectiu en el lloc: quan el talent no es desplega, cau la productivitat, es ressent la satisfacció i s’amplifiquen desigualtats.
Per al president de Asempleo, Andreu Cruañas, aquest desajustament representa una “desconnexió clara entre l’oferta qualificada i l’estructura del mercat de treball al nostre país. Si bé Espanya ha avançat notablement en la formació de la seva força laboral, això no ha estat acompanyat de la creació de llocs de qualitat per a les treballadores”.
A més, afegeix que “el enquistamiento d’aquest fenomen fa que l’experiència professional quedi vinculada a funcions amb perfils de menor preparació i fa més lenta la possibilitat d’avançar en una carrera laboral per a la qual s’ha invertit temps i recursos, la qual cosa suposa un agreujament del fenomen de l’escassetat de talent per a cobrir les vacants existents i les previsions a curt i mitjà termini”.
Escenari desigual
La taxa de sobrequalificació femenina a Espanya és dos punts percentuals superior a la dels homes, que es troba en un 34%. Això no sols confirma el desajustament del mercat laboral, també mostra la propensió i la vulnerabilitat del talent femení a treballs de menor especialització.
Des de la patronal posen l’accent en el fet que aquesta relació desigual entre l’escenari espanyol i l’europeu representa, a més, una limitació en el desenvolupament d’un model laboral més competitiu, que premiï el talent local, al mateix temps que convida que les dones formades al nostre país busquin oportunitats en altres geografies, reduint significativament el retorn en la inversió informativa de l’educació. En un context de transició, la qualitat de l’ocupació es juga en itineraris, implementació efectiva i cooperació, més que a afegir capes normatives sense capacitat real d’execució.
Davant aquest panorama, les Agències d’Ocupació i Empreses de Treball Temporal tenen un paper que va molt més allà de la cobertura de vacants. Són actors clau en el procés d’intermediació entre la qualificació disponible i les oportunitats d’ocupació existents. I aquesta posició els atorga una responsabilitat i també una oportunitat. Amb la transformació accelerada d’habilitats en l’horitzó immediat, mantenir capital humà infrautilitzat agreuja el desajustament just quan més falta fa el ‘matching’ per competències.
“És necessari reforçar el treball, conjuntament amb les administracions, per a posar en el centre les competències, evitar biaixos de gènere, i dissenyar itineraris que facilitin la mobilitat sectorial i entre ocupacions.Això exigeix, a més, formació contínua amb drets més portables i acumulables al llarg de la carrera, perquè les transicions no penalitzin —i menys encara— al talent femení”, ha explicat Cruañas, qui destaca que “parlar d’igualtat real implica parlar no sols de quantes dones treballen, sinó d’en quin tipus d’ocupacions ho fan, amb quin grau d’ajust a la seva qualificació i amb quines perspectives de desenvolupament professional”.
L’anàlisi sectorial mostra que la sobrequalificació femenina és molt desigual. No es reparteix de forma equilibrada, sinó que s’agrupa en sectors específics. El patró és clar: aquells sectors que més dones contracten són els que ofereixen llocs de menor qualificació. Això genera una bretxa important entre la preparació real de les treballadores i les funcions bàsiques que acaben exercint en els seus llocs.
La diferència entre sectors és clara. Enfront d’una taxa del 86,6% en allotjament i restauració, la sobrequalificació femenina en educació no arriba al 7%. En informació i comunicació, o en activitats professionals i científiques, la incidència també és notablement menor. Tancar aquesta bretxa no és només una prioritat d’igualtat real: és una variable directa de competitivitat país i de retorn de la inversió educativa.