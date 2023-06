Diversos artistes participen en el primer Curs Internacional de Música UAX

La Facultat de Música i Arts Escèniques de la Universitat Alfons X el Savi, l’única d’Espanya, prepara la I Edició del Curs Internacional de Música UAX, que se celebra del 10 al 29 de juliol a Madrid.

Aquest curs de perfeccionament tècnic i interpretatiu per a instrumentistes i per a grups d’instruments de vent fusta i vent metall, corda, piano, i cant compta amb figures reconegudes en el panorama musical internacional.

Concertistes, solistes, directors d’orquestra i reconeguts pedagogs de tot el món ofereixen el seu coneixement durant tres setmanes intensives de pràctica musical. Entre ells destaquen Vicente Alberola, un dels músics espanyols més reconeguts a nivell internacional per la seva llarga trajectòria com clarinetista i com a director d’orquestra; o Claude Delangle, solista, investigador i pedagog, i un dels més grans saxofonistes contemporanis, col·laborador de compositors canviats de nom com a L. Berio, P. Boulez, Toru Takemitsu, o A. Piazzolla.

Des de violí, viola, violoncel, contrabaix, a piano, flauta travessera i piccolo, oboè, clarinet, fagot, trompeta, saxofon o cant; els joves intèrprets del panorama actual poden perfeccionar els seus coneixements i les seves destreses al costat de figures consagrades.

El curs d’estiu consta d’almenys quatre classes individuals d’instrument de 60 minuts cadascuna amb primeres figures de la música internacional. Una d’elles compta amb pianista repertorista a l’aula (excepte per als alumnes matriculats en piano). Dues classes col·lectives de Tècnica Alexander o d’esport per a músics, a més d’accés a concursos i concerts setmanals completen la formació dels alumnes.

La Facultat de Música i Arts Escèniques de UAX, ha conformat a més dos cursos especials per a clarinet i saxofon. El Curs Especial de Clarinet inclou 5 classes individuals d’instrument de 60 minuts amb Vicente Alberola, Nicolas Baldeyrou, Lorenzo Iosco, Davide Lattuada i Juanlu Puelles.

Per part seva, el Curs Especial de Saxofon inclou quatre classes individuals d’instrument de 60 minuts cadascuna, amb el mestre del saxofon francès Claude Delangle, que impartirà dues classes, amb Andrés Gomis i amb Antonio Felipe.

Com en el curs general, una de les classes col·lectives es realitza amb pianista repertorista a l’aula, i els alumnes completaran la seva formació amb dues classes col·lectives de diferent denominació, així com amb accés a concursos i concerts setmanals.

El Curs Internacional de Música UAX tindrà lloc en la Facultat de Música i Arts Escèniques situades en el centre de Madrid. Unes instal·lacions equipades amb més de cinquanta aules insonoritzades i aïllades acústicament, cabines d’assaig, aules teòriques i de producció musical, sala de Big band, i l’Auditori Yehudi Menuhin.

El període d’inscripció estarà obert fins al 27 de juny des de la web ‘https://cursomusicauax.com/’.