Artigas designa Google i Minsait com claus de la democratització de la dada

En el context de l’obertura oficial a Madrid de la 30 regió cloud de Google, la secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, ha posat en valor la importància de la sobirania de les dades a nivell europeu i espanyol. Aquest gran pas permet a les empreses espanyoles beneficiar-se de l’agilitat i innovació que ofereix el núvol al mateix temps que respon a les seves necessitats de seguretat, protecció de dades i geolocalització.

“Vull agrair el compromís de Minsait i Telefònica que avui són participis i actors d’un gran anunci. L’arribada de la regió cloud anuncia una infraestructura importantíssima per a posar a la disposició de les nostres administracions, de les nostres grans i petites empreses més capacitats de processament de dades massives a l’entorn del núvol, que és clau per a democratitzar l’accés a aquesta transformació digital i aquesta economia de la dada”, va declarar.

“A més, ofereix la possibilitat que les dades no surtin del territori i que els protocols de seguretat i govern de la dada estiguin executats també en clau nacional”, va remarcar, al mateix temps que va posar en valor el “esforç d’innovació tecnològica a la inversió” que està fent Minsait, filial de Indra.

En aquesta obertura, Minsait és un col·laborador clau per a Google, garantint i certificant que les dades, les claus, els serveis i les infraestructures compleixen amb els màxims nivells de protecció i seguretat. Això és un pas fonamental per al creixement de l’economia digital i que ratifica el compromís de Google amb Espanya, permetent-la avançar cap a un model econòmic més sostenible, molt més verd i, per tant, molt més digital.