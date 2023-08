Artemisan demana el desenvolupament d’un nou Pla Forestal Nacional

La Fundació Artemisan va lamentar aquest dimecres que durant els últims anys s’ha perdut “tot el treball de reforestació” realitzat durant segles a Espanya, tant a causa de l’augment d’incendis en les últimes dècades com a la “reducció dràstica i exponencial de les inversions en reforestació i gestió forestal per part de les administracions”.

En un comunicat, va assenyalar que a Espanya hi ha 28 milions d’hectàrees de superfície forestal i, des de l’any 1991, han cremat 3,96 milions, una xifra de tal magnitud que s’entén millor en comparar-se amb l’esforç de reforestació realitzat a Espanya des de 1940 fins a 1995, d’un total de 4,13 milions d’hectàrees.

D’aquesta manera, en els últims 30 anys s’han perdut “tots els processos de transformació de terres forestals duts a terme durant els últims segles”. De poc serveix, al seu judici, que les Administracions Públiques incrementen cada any la seva despesa en mesures de prevenció i extinció, mentre que “les inversions en reforestacions i gestió forestal s’han reduït de manera contundent, passant de 4,1 milions d’hectàrees entre els anys 1940 i 1995, a només 560.000 des de 2001”.

Segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el conjunt d’Administracions espanyoles inverteix anualment uns 600 milions d’euros en extinció d’incendis i al voltant de 400 milions en gestió forestal.

Dins de la despesa forestal, el 60% està dedicat a l’extinció, una mica menys del 20% a la prevenció i una mica més del 20% a la resta d’actuacions. “Tal vegada aquests percentatges havien d’equilibrar-se per a potenciar la gestió forestal com a mesura de prevenció”, va indicar Fundació Artemisan.

“A tot això cal sumar que la superfície forestal en la qual no es produeix cap actuació creix 150.000 hectàrees cada any, degut principalment a l’abandó del món rural i agrícola, la qual cosa converteix a les muntanyes espanyoles en un autèntic combustible per a la generació de grans incendis forestal que provoquen pèrdues incalculables tant humanes, com a econòmiques i de biodiversitat”, va afegir.

Per a la Fundació Artemisan, és “imprescindible” el desenvolupament d’un nou Pla de Forestal Nacional amb uns objectius de reforestació a deu anys amb espècies menys pirófitas que permetin una millor defensa enfront dels incendis forestals, així com un Pla Hidrogràfic Nacional que aconsegueixi pal·liar les deficiències en matèria d’aigua que hi ha a Espanya.

Igualment, l’entitat insta les diferents administracions públiques a permetre, per part de l’Oficina de Canvi Climàtic, que la reforestació en terrenys no agrícoles i el desenvolupament d’accions en matèria de prevenció d’incendis comptabilitzi per a la creació d’embornals de carboni, accions que permetran incentivar la gestió forestal dels boscos en la propietat privada.

De la mateixa manera, aposta pel desenvolupament de plans d’ordenació forestal, establint un calendari a deu anys, on totes les muntanyes públiques i privats a Espanya es trobin sota la figura d’un instrument de gestió forestal, ja que en l’actualitat “sol el 20% de la superfície forestal espanyola està ordenada, així com incentius que permetin treballar en aquestes muntanyes en la prevenció d’incendis forestals”