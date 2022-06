Arriba a Espanya SILVRR, la nova ‘fintech’ europea del neobanc asiàtic Akulaku

El neobanc asiàtic Akulaku arriba a Europa a través de SILVRR, un nou servei de finançament al consum 100% digital i inicialment basat en la filosofia ‘compra ara, paga després’, amb la intenció d’expandir-se i millorar l’oferta de serveis financers existents i convertir-se en un dels principals ‘players’ dins de les noves generacions d’entitats financeres. Amb més de 50 milions d’usuaris i 1.500 comerciants a tot el món, la companyia aterra a Espanya i Alemanya amb l’objectiu de garantir l’accés a solucions de pagament i serveis financers senzills, transparents i de qualitat.

L’equip europeu estarà dirigit per Lars Bresan, vicepresident per a Europa, amb àmplia experiència en ‘fintech’ i finances corporatives. Per a Akulaku, Espanya és un dels països prioritaris en la seva expansió, a causa de la seva població total i a les perspectives de creixement del comerç electrònic. Per aquest motiu, el grup ha volgut crear un equip local sènior amb experiència prèvia en crèdit al consum i mitjans de pagament.

Segons Lars Bresan, “com a líders en la implementació de solucions tecnològiques aplicades a la banca en el sud-est asiàtic, estem convençuts de la proposta de valor que portem a Europa amb SILVRR, un servei de crèdits al consum totalment en línia, i la nostra aspiració és portar-lo a altres països com Itàlia, França o Polònia molt aviat”.

L’empresa oferirà un conjunt de solucions de pagament a consumidors i comerciants, crèdits al consum d’alt valor i mètodes de pagament digitals innovadors com a targetes de crèdit virtuals, préstecs al consum i assegurances.

SILVRR ha arribat a acumular més de 7,6 milions de transaccions mensuals per part dels seus usuaris i ha emès més de 14 milions de targetes de crèdit virtuals a Indonèsia, l’equivalent a al voltant del 80% de les targetes de crèdit físiques, i la seva app és la més descarregada diàriament en la categoria de banca digital.

Basa gran part del seu negoci en la innovació constant, amb un equip d’I+D de més de mil persones dedicades al desenvolupament de solucions disruptives com la Intel·ligència Artificial (IA) aplicada a la indústria dels serveis financers.