El Ministeri de Sanitat ha aprovat el finançament de Pluvicto [luteci (177Lu) vipivotide tetraxetan] de Novartis, la primera i única teràpia dirigida amb radioligandos per al tractament de pacients adults amb càncer de pròstata metastàsic progressiu resistent a la castració (CPRCm) positiu per a l’antigen de membrana específic de pròstata (PSMA).
La teràpia està indicada en pacients prèviament tractats amb inhibidors del receptor androgènic (RA) i dues línies de quimioteràpia amb taxanos, o no elegibles per a una segona línia de taxanos, en combinació amb teràpia de privació androgènica.
El càncer de pròstata suposa una de les principals causes de mort per càncer en homes, especialment en majors de 50 anys, i en la seva fase avançada pot disseminar-se a altres òrgans. En el cas del CPRCm, la supervivència a cinc anys se situa entorn del 15%, la qual cosa posa en relleu una important necessitat mèdica no coberta i la prioritat d’incorporar noves opcions terapèutiques eficaces.
Les teràpies dirigides amb radioligandos representen un nou enfocament basat en l’oncologia de precisió, en combinar diagnòstic i tractament i actuar de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals que expressen PSMA, un biomarcador present en més del 80% dels càncers de pròstata. Aquesta estratègia permet atacar directament les cèl·lules canceroses, reduint l’impacte sobre el teixit sa i millorant el perfil de seguretat. Més enllà del benefici clínic, aquesta teràpia contribueix a millorar la qualitat de vida dels pacients i obre la porta a un nou paradigma en el tractament oncològic.
La doctora Aránzazu González de l’Alba, presidenta del Grup Espanyol d’Oncologia Genitourinària (SOGUG) i especialista en Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda, explica que “mitjançant una prova PET amb un radiofàrmac, podem detectar tota la malaltia que expressa aquesta proteïna de membrana, el PSMA, i amb un altre radiofàrmac, luteci-177 PSMA, dirigir un tractament cap a aquestes cèl·lules tumorals de manera específica i amb un perfil de seguretat molt favorable. De tal manera que tractem el que veiem i veiem el que tractem”
L’especialista destaca que Pluvicto “ha aconseguit augmentar la supervivència global i l’expectativa de vida, retardar la progressió, aconseguir una resposta tumoral i millorar la qualitat de vida i alleujar el dolor”, i afegeix que el principal repte és que “tots els pacients que tinguin el perfil adequat i estiguin en el moment de la malaltia on està indicat el tractament puguin accedir a aquesta innovació terapèutica independentment de l’àrea geogràfica”.
La doctora Virginia Pubul Núñez, presidenta de la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM) i cap del Servei de Medicina Nuclear del Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostel·la (CHUS) assenyala que aquest tractament “suposa un avanç decisiu per a la medicina nuclear, que assumeix un paper terapèutic central en oncologia, i reforça la col·laboració multidisciplinària. A més, permet una personalització més elevada del tractament, en seleccionar als pacients en funció de la biologia tumoral i oferir una teràpia dirigida que optimitza el benefici clínic i la qualitat de vida”.
L’autorització de Pluvicto està avalada pels resultats de l’assaig fase III VISION, en el qual va complir els objectius primaris de supervivència global (SG) i supervivència lliure de progressió radiològica (SLPr), reduint el risc de mort en un 38% i el risc de progressió radiològica o mort en un 60%, en comparació amb l’estàndard de tractament.
El doctor Pablo Maroto, president de GUARD Consortium i director del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, explica que “que aquesta teràpia administrada en pacients amb càncer de pròstata metastàsic que han progressat als tractaments hormonals i a quimioteràpia millora la supervivència en comparació amb el tractament disponible”, amb “un perfil de toxicitat baix i d’escassa gravetat”, oferint “una nova línia terapèutica eficaç i amb excel·lent tolerància per a pacients en els quals en la pràctica s’havien esgotat els tractaments disponibles”.
Espanya ocupa una posició estratègica en el desenvolupament i la producció de les teràpies amb radioligandos, a l’ésser el país europeu que més pacients ha aportat als programes de desenvolupament clínic i albergar a Saragossa un dels cinc centres de la companyia en el món amb capacitat per a produir aquests tractaments. La planta de L’Almunia de Doña Godina, amb més de 100 treballadors, exerceix un paper clau en la seva fabricació i subministrament global i ha consolidat una inversió total de 53 milions d’euros en 2025.
Lupe Martínez, directora mèdica de Novartis, va indicar que “a Novartis estem reimaginant l’abordatge del càncer liderant la introducció de plataformes terapèutiques innovadores que van més enllà dels enfocaments convencionals. Amb les teràpies amb radioligandos combinem diagnòstic i tractament en una única estratègia de precisió que ataca selectivament les cèl·lules tumorals, oferint noves possibilitats on abans hi havia poques opcions”.