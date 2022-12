Arrenca la immersió de LaLiga a la regió MENA per créixer internacionalment

LaLiga ha donat aquest dilluns el tret de sortida a l’extensa agenda del viatge de treball dels clubs a Dubai, en el que serà una oportunitat per obrir portes comercials i incrementar la presència de la competició espanyola al mercat MENA (Orient Mitjà, Nord d’Àfrica) i el Subcontinent Indi, en un moment àlgid de la regió, ja que just té lloc la celebració del Mundial de futbol a Qatar.

En l’obertura d’aquesta immersió, Javier Tebas, president de LaLiga, ha destacat positivament que l’aportació dels clubs és fonamental per al creixement del futbol espanyol: “LaLiga sense els clubs no seria res, només un mer organisme burocràtic. Al futbol de l’any 2022 és necessari la vostra aportació a la col·lectivitat per continuar creixent. Tenim una responsabilitat social per créixer tot el que es pugui, perquè la nostra indústria i les nostres ciutats creixin, per generar-los més valor per a les seves ciutats, províncies i comunitats autònomes. Som aquí per impulsar aquest projecte de col·lectivitat i ho aconseguirem”.

Un creixement de la competició en què la regió MENA tindrà gran part de protagonisme perquè, segons Maite Ventura, directora de LaLiga a l’Orient Mitjà i nord d’Àfrica, “ens situem en una regió molt heterogènia amb més de 578 milions d’habitants i en la que indústria esportiva té la previsió que en els propers 5 anys experimenti un creixement de 8,7% davant del 3,3% a nivell mundial”.

A més, Ventura va indicar que LaLiga està en plena forma a MENA, ja que ha aconseguit “la xifra de 23 milions de seguidors a xarxes socials, i hem incrementat notablement la nostra audiència en relació amb la temporada anterior”.

Per la seva banda, Óscar Mayo, director executiu de LaLiga, va interpel·lar els clubs en la inauguració de la immersió assenyalant que estan vivint “un moment dolç”. “Un moment que us portarà molt més enllà a vosaltres i, per tant, a LaLiga. Estem convençuts que les coses s’estan fent bé i que anem pel bon camí i això ens portarà a tots a ser molt més forts a nivell global”, va destacar.

A la jornada d’avui també va tenir un paper protagonista el nou Tittle Sponsor de LaLiga, EA Sports, que s’activarà a partir de la temporada que ve, així com la UAE Pro League, amb què els clubs han conegut de primera mà, en boca de Waleed Al Hosani, Conseller Delegat de la UAE Pro League, els avenços en matèria futbolística que s’han produït als Emirats. També es durà a terme una trobada en què participarà l’Ambaixada d’Espanya a Dubai per mostrar les claus necessàries per fer negocis al país àrab.

D’altra banda, els clubs signants de LaLiga Impulso revisaran l’estat del projecte que gràcies als gairebé 2000 milions dels fons CVC permet accelerar la modernització del futbol professional espanyol, tant en matèria d’infraestructures com en l’àmbit tecnològic, per col·locar-lo campionat espanyol al capdavant de la innovació del futbol mundial i europeu.