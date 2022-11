Arrenca la 22a Cimera Mundial del Consell de Viatges i Turisme

En un context de recuperació progressiva dels viatges, Riad, la capital d’Aràbia Saudita, acull la 22a Cimera Mundial del Consell de Viatges i Turisme (WTTC, per les sigles en anglès) fins a l’1 de desembre. Es tracta de l’esdeveniment més important al calendari turístic mundial, ja que congrega les principals personalitats de la indústria turística -pública i privada- amb l’objectiu d’aplicar la seva experiència i coneixement en la recuperació i el futur del sector.

En línia amb el lema ‘Viatja per un futur millor’, els líders de les empreses de turisme més grans del món i ministres de països de diversos continents debaten durant quatre dies sobre els factors que poden continuar impulsant la recuperació del sector, a més d’abordar els desafiaments futurs per garantir un sector de viatges i turisme més segur, resilient, inclusiu i sostenible. Segons paraules de Julia Simpson, presidenta i CEO de la WTTC, la 22a cimera “marcarà el proper capítol en la recuperació del sector de viatges i turisme a nivell global”. En total, s’espera que hi assisteixin més de 1.000 personalitats de la indústria.

D’acord amb la mateixa WTTC, l’any que ve Aràbia Saudita veurà créixer el sector de viatges i turisme a nivells superiors als prepandèmia, convertint-se al país de l’Orient Mitjà que experimentarà un creixement més gran durant la propera dècada. “El Govern d’Aràbia Saudita ha estat fonamental en la recuperació del sector després de dos anys de crisi, i és un honor portar la nostra Cimera Mundial al Regne d’Aràbia Saudita aquest any”, assenyala Simpson.

Per part seva, Ahmed Al-Khateeb, ministre de Turisme d’Aràbia Saudita, apunta que l’esdeveniment arriba al Centre Internacional de Conferències Rei Abdulaziz “a mesura que el turisme entra en una nova era de recuperació. En reunir líders mundials tant del sector públic com del privat, és una cimera essencial per construir el millor i brillant futur que mereix el sector”.

Entre els ponents que participen en aquesta cita de referència hi ha Arnold Donald, vicepresident de Carnival Corporation i president del WTTC; Anthony Capuano, director executiu de Marriott International; Christopher Nassetta, president i director executiu de Hilton; Rita Marques, secretària d’Estat de Turisme de Portugal; Susanne Kraus-Winkler, secretària d’Estat de Turisme d’Àustria; Mitsuaki Hoshino, vicecomissionat de l’Agència de Turisme del Japó, i Mehmet Nuri Ersoy, ministre de Cultura i Turisme de Turquia, entre d’altres.

El WTTC és una organització sense ànim de lucre que representa més de 200 consellers delegats, presidents i directors generals de les principals empreses de viatges i turisme de totes les zones geogràfiques i sectors.