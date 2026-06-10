Argentina és un dels països amb més representació a l’informe “Els 25 líders empresarials més influents de l’Amèrica Llatina el 2026”, elaborat per l’Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
L’estudi identifica cinc empresaris argentins entre les figures amb més capacitat d’influència econòmica, transformació empresarial i projecció regional: Marcos Galperin, Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, José Luis Manzano i Daniel Vila.
Segons l’Institut Coordenadas, aquests empresaris representen models de lideratge molt diferents, però comparteixen una característica comuna: han construït plataformes empresarials amb impacte regional en sectors considerats estratègics per al desenvolupament econòmic llatinoamericà.
Marcos Galperin apareix com el principal referent tecnològic de la regió gràcies al lideratge de Mercado Libre. Paolo Rocca, al capdavant del Grupo Techint, és considerat un dels grans referents industrials del continent. Eduardo Elsztain figura com una de les personalitats més rellevants en els sectors financer i immobiliari.
Per la seva banda, José Luis Manzano és reconegut per haver desenvolupat una plataforma empresarial amb presència en energia, telecomunicacions, distribució elèctrica i mitjans de comunicació. L’informe destaca especialment la recent adquisició de Telefónica Perú, una operació que reforça el seu posicionament regional en sectors estratègics vinculats a la connectivitat i la transformació digital. Daniel Vila completa la representació argentina gràcies a la seva activitat empresarial en comunicació, energia i infraestructures.
L’Institut Coordenadas considera que la presència de cinc empresaris argentins en aquest grup reflecteix la capacitat històrica del país per generar lideratges empresarials amb impacte regional, fins i tot en contextos econòmics complexos. L’estudi conclou que Argentina continua sent una de les principals pedreres de lideratge econòmic de l’Amèrica Llatina i un dels països amb més influència empresarial al conjunt de la regió.