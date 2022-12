Aràbia Saudita s’uneix al COI per fer valdre la importància de l’olivera

Aràbia Saudita s’ha incorporat al Consell Oleícola Internacional (COI) durant un acte a la seu de l’organisme a Madrid, al qual va assistir l’ambaixador d’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam bin Abdul Karim Al-Qain, i el director executiu del COI, Abdellatif Ghadira. Durant la cerimònia diplomàtica, celebrada recentment, l’ambaixador saudita va hissar la bandera del país i va plantar una olivera al recentment inaugurat Jardí de la Pau, on hi ha la resta dels arbres autòctons dels països productors membres del Consell.

L’esdeveniment arriba després de la sol·licitud d’adhesió oficial realitzada el març d’aquest any. Sobre això, Al-Qain va afirmar sentir-se “orgullós de veure el seu país unir-se a la família del COI donat el lloc destacat que ocupa l’olivera en la cultura arabomusulmana” i va afegir que “el sector oleícola és una aposta estratègica al regne i està en línia amb els objectius de la Visió Saudita 2030, que busquen la suficiència alimentària i estímuls econòmics nacionals per a la inversió. A més, les oliveres proporcionen un producte de qualitat que ens permet competir a nivell mundial”.

Per part seva, el conseller delegat del Consell Oleícola Internacional ha subratllat l’avenç agrícola i els recursos prometedors que posseeix el Regne, incidint en la capacitat de l’oli d’oliva saudita d’obrir-se camí a nivell mundial, segons els paràmetres internacionals acreditats.

Considerada per Guinness World Records com la plantació moderna d’oliveres més gran del món des del 2018, la regió d’Al-Yauf, al nord d’Aràbia Saudita, disposa de més de 5 milions d’oliveres i 15.000 tones d’oli d’oliva a l’any gràcies a la producció de l’empresa Al Jouf Agricultural Development Company.

Ghadira ha assenyalat que aquest “és un pas de gran rellevància per a l’organització amb què el país es compromet a defensar, cuidar i promoure l’olivera i la qualitat màxima dels seus productes”.

A la cerimònia van assistir altres càrrecs alts, com el president del COI i ministre d’Agricultura de Jordània, Khaled Hanifat; l’ambaixador de la Lliga Àrab, Malek i Otalla Twal; el ministre d’Agricultura de Tunísia, Mahmoud Elias Hamza; i diversos ambaixadors dels estats membres del Consell. En representació d’Espanya, el ministre espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va felicitar l’Aràbia Saudita i va tenir paraules de reconeixement per a la tasca del COI d’impulsar el desenvolupament comercial i la cooperació entre els seus membres. També va incidir en la necessitat d’unir esforços per donar a conèixer l’aportació de l’oliverar al manteniment de la biodiversitat, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

El Consell Oleícola Internacional, també conegut com a Consell Internacional de l’Oliva, és una organització intergovernamental afiliada a les Nacions Unides i inclou països de tot el món per fomentar l’expansió del comerç internacional d’oli d’oliva i olives, desenvolupar i modernitzar estàndards comercials per a productes i augmentar-ne la qualitat, i millorar la cooperació tècnica internacional en projectes de recerca i desenvolupament, formació i transferència de tecnologia.