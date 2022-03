Aràbia Saudita restableix els visats per a viatgers dels EUA, Regne Unit i Espanya

Aràbia Saudita ha restablert el seu programa de visats per als passatgers que arribin al país procedents dels Estats Units, el Regne Unit i països de l’espai de Schengen, com Espanya, amb la seva documentació en regla.

Aquest pas és part d’una flexibilització de les restriccions de viatge a causa de l’evolució de la pandèmia de Covid-19 per part del Ministeri de Salut que va començar fa tres setmanes. Els passatgers que arriben a l’Aràbia Saudita ja no s’han de posar en quarantena, mostrar prova de vacunació contra la Covid-19 ni presentar una prova PCR negativa abans de viatjar.

“El restabliment del programa de visat a l’arribada marca el pas final per tornar l’Aràbia Saudita a un nivell d’obertura anterior a la pandèmia i el converteix en una de les destinacions més accessibles del món per a viatges de plaer, de negocis i religiosos. Aquesta decisió del govern donarà suport encara més als molts milers de persones que depenen del turisme per subsistir, alhora que donarà la benvinguda al món al destí amb la càlida hospitalitat per la qual el poble saudita és reconegut”, assegura el ministre de Turisme, Ahmed Al Khateeb, en declaracions que publica el diari ‘The National’.

A principis d’aquest mes, també va aixecar la suspensió dels vols directes amb 17 països: Sud-àfrica, Namíbia, Botswana, Zimbàbue, Lesotho, Eswatini (Swazilàndia), Moçambic, Malawi, Maurici, Zàmbia, Madagascar, Angola, Seychelles, Comores, Nigèria, Etiòpia i Afganistan.

Aràbia Saudita emet visats de turista a l’arribada a ciutadans dels Estats Units, Japó, Nova Zelanda, Regne Unit, Canadà, Andorra, Àustria, Austràlia, Malàisia, Xina, Singapur, Corea del Sud, Bèlgica, Bulgària, Suïssa, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Països Baixos, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, Noruega, Polònia, Portugal, Eslovènia, Ucraïna, Sant Marí, Espanya, Brunei i Kazakhstan, per un període de 12 mesos.

Els ciutadans d’altres països poden obtenir un visat en arribar si tenen un visa dels Estats Units, el Regne Unit o països del territori Schengen, sempre que viatgin a través d’aquests llocs abans d’arribar al país. Han de viatjar a l’Aràbia Saudita en una de les aerolínies nacionals: Saudia, Flynas o Flyadeal.

Aquesta obertura coincideix amb la decisió de S&P Global Ratings de confirmar la qualificació d’Aràbia Saudita a ‘A-/A-2’ i revisar la seva perspectiva a positiva des d’estable, destacant la millora del creixement del producte intern brut i la dinàmica fiscal a mig termini com a elements de recuperació econòmica a causa de l’evolució de la pandèmia.

“La perspectiva positiva reflecteix la nostra expectativa de millorar el creixement del PIB i la dinàmica fiscal a mitjà termini vinculat a l’emergència del país de la pandèmia de covid-19, la millora de les perspectives del sector petrolier i els programes de reforma del govern “, assenyala ‘The National’.

Aràbia Saudita, l’economia més gran del món àrab, continua recuperant-se així de l’impacte de la pandèmia a causa de l’augment dels preus del petroli, un programa de vacunació accelerat i polítiques governamentals per atraure més inversions.

S’estima que l’economia del país es va expandir un 3,3% l’any passat després d’una contracció del 4,1% el 2020 després de l’aparició de la Covid-19. L’agència espera que la seva economia creixi un 5,8% el 2022 i una mitjana del 2,7% del 2023 al 2025.