L’Aràbia Saudita rep la primera de les cinc corbetes fabricades per Navantia a Cadis

L’Aràbia Saudita ha rebut la primera de les cinc corbetes construïdes per Navantia en la badia de Cadis. El vaixell, anomenat Al-Jubail en al·lusió a la ciutat costanera, és la primera de les cinc corbetes que la constructora naval espanyola lliurarà a l’Aràbia Saudita, l’última prevista per al 2024. Amb aquest contracte, l’Aràbia Saudita i Navantia possibiliten la creació d’uns 6.000 llocs de feina durant cinc anys entre llocs directes, indirectes i indústria col·laboradora.

La cerimònia de lliurament de la construcció 546 va tenir lloc en les instal·lacions de l’Arsenal de la Carraca, a San Fernando (Cadis), i va comptar amb la presència de l’ambaixador de l’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam bin Abdul Karim Al-Gain; el comandant de la Marina saudita, Vicealmirall Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily; l’almirall cap d’Estat Major de l’Armada (Ajema), Antonio Martorell Lacave; el president de Navantia, Ricardo Domínguez, així com el CEO de Saudi Aràbia Military Industries (SAMI), Walid Abukhaled.

L’ambaixador de l’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam bin Abdul Karim Al-Gain, va destacar les bones relacions establertes amb Espanya i empreses líders en matèria de defensa com Navantia. “Ens complau rebre la primera corbeta Al-Jubail després de tres anys. Des de l’àmbit de defensa fins al comercial, les nostres relacions amb Espanya són excel·lents i tenim plena confiança en empreses capdavanteres com Navantia, les corbetes de les quals han superat amb èxit les proves de mar realitzades en els últims mesos i ens ofereixen avançades prestacions i altes capacitats d’operació”, va assenyalar.

Després del lliurament de l’Al-Jubail, de 104 metres d’eslora i una capacitat per a transportar unes 100 persones entre tripulació i passatge, l’ensinistrament continuarà a bord del vaixell en la badia de Cadis. En total, al voltant de 500 tripulants completaran el procés de formació i capacitació en el Navantia Training Centri (NTC), a San Fernando, suposant així un impuls per a l’activitat de Navantia i els seus col·laboradors en la badia de Cadis.

Cal recordar que el regne de l’Aràbia Saudita, soci estratègic d’Espanya, es considera un destí favorable per a les empreses espanyoles que, al seu torn, han dut a terme grans projectes en aquest país, com ara el tren d’Alta Velocitat Meca-Medina, a més d’altres projectes en sectors com l’energia, el tractament de l’aigua, l’agricultura o la sanitat.