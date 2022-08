Aràbia Saudita encapçala el creixement econòmic per al 2022, segons l’enquesta Global Consumer Confidence Index d’Ipsos

Aràbia Saudita ocupa la posició més alta del rànquing ‘Global Consumer Confidence Index’ de països amb creixement econòmic, realitzat per Ipsos, que per quart mes consecutiu li atorga una puntuació rècord. Aquest índex mesura el nivell de confiança dels consumidors i funciona com a indicador clau de la salut general de l’economia.

Aràbia Saudita i la Xina són els únics països amb una puntuació superior a 70 punts. Sis països més mostren un Índex per sobre de la marca de 50 punts: Índia (63,9), Suècia (54,5), Austràlia (53,5), Estats Units (51,7), Canadà (50,8) i Mèxic (50,2).

Per contra, sis països presenten un Índex inferior a 40: Sud-àfrica (38,7), Japó (38,5), Polònia (38,5), Argentina (36,3), Hongria (34,7) i Turquia ( 27,0). Només cinc països tenen una puntuació significativament més alta que el gener del 2020, abans de la pandèmia: Aràbia Saudita (+7,1), Índia (+4,3), Austràlia (+2,9), Corea del Sud (+ 2,2) i la Xina (+1,5).

Juliol ha estat el segon mes seguit en què, dels 23 països enquestats, cap ha registrat un augment significatiu al seu Índex d’Expectatives, indicatiu de les perspectives financeres, econòmiques i d’ocupació dels consumidors.

Sis països (Hongria, Estats Units, Israel, Itàlia, Corea del Sud i Austràlia) mostren pèrdues significatives a l’Índex d’Inversió, indicatiu de la confiança dels consumidors en les compres i la inversió i de la seva situació i perspectives financeres. Passa una cosa semblant amb l’Índex d’Ocupació, ja que només un país mostra un guany significatiu mes a mes, mentre que Hongria, Suècia i Argentina mostren una caiguda considerable.

Segons l’última actualització de l’FMI sobre les perspectives econòmiques mundials, publicades al juliol, l’Aràbia Saudita és el país del món que creixerà més el 2022. Mentre el PIB mundial es reduirà del 6,1% de l’any passat al 3,2% en 2022, el regne saudita creixerà un 7,6%. Darrere d’Aràbia Saudita se situa l’Índia (7,4%), Espanya (4%) i el Canadà (3,4%), entre altres economies que també està previst que creixin.

Tot i l’important impuls que el petroli està donant a l’economia saudita aquest any, el país continua diversificant la seva economia en línia amb el projecte Visió 2030, amb què pretén desenvolupar i millorar sectors com l’ocupació, el turisme, les inversions en salut i educació, entre d’altres; amb l’objectiu de reduir la dependència del petroli i posicionar-se com una de les economies més potents del món.

Els resultats del Global Consumer Index es basen en les dades de l’Índex de Sentiment del Consumidor Primari (PCSI) de Refinitiv/Ipsos, recollits en una enquesta mensual realitzada a més de 17.000 adults menors de 75 anys de 23 països a través de la plataforma de enquestes en línia Global Advisor de Ipsos. Aquesta enquesta es va realitzar entre el 24 de juny i el 8 de juliol del 2022.