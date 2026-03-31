Aràbia Saudita celebra el Saudi Green Initiative Day després de restaurar un milió d’hectàrees degradades

Aràbia Saudita ha commemorat el Saudi Green Initiative Day, una jornada que se celebra cada 27 de març per visibilitzar els avenços del país en sostenibilitat i reforçar la conscienciació sobre l’acció climàtica. Aquest any la celebració ha estat marcada per una de les fites més destacades d’aquesta estratègia: la restauració del primer milió d’hectàrees de sòl degradat i la plantació de més de 159 milions d’arbres, segons dades difoses pel Ministeri de Medi Ambient, Aigua i Agricultura saudita.
L’entitat ha vinculat aquest avenç a l’acceleració dels projectes de revegetació al país i el situa com a pas previ a l’objectiu d’assolir 2,5 milions d’hectàrees restaurades el 2030. En línia amb la Visió 2030, el Saudi Green Initiative Day va ser aprovat oficialment el 2020, coincidint amb l’A2. l’objectiu de ser el gran marc nacional per coordinar polítiques de transició energètica, de restauració ambiental i de protecció dels ecosistemes.
La Saudi Green Initiative estructura la seva acció al voltant de tres grans eixos: reducció d’emissions, reforestació i regeneració del territori i protecció d’àrees terrestres i marines. D’acord amb el seu portal oficial, la iniciativa reuneix ja més de 85 programes i fixa entre els seus objectius reduir en més de 278 milions de tones anuals les emissions de CO2 equivalent el 2030, protegir el 30% del territori terrestre i marí del país abans d’aquesta data i avançar cap a la neutralitat climàtica el 2060.
Més enllà d’aquesta jornada, l’Aràbia Saudita articula la seva agenda de sostenibilitat al voltant d’una combinació de restauració ecològica, desplegament renovable i transició industrial. La SGI assenyala que el país aspira que el 50% de la seva generació elèctrica procedeixi de fonts renovables el 2030, mentre que el Ministeri d’Energia emmarca aquesta transformació en el model d’economia circular del carboni, basat a reduir, reutilitzar, reciclar i retirar emissions. En aquesta mateixa línia, el web oficial de la iniciativa xifra en 12,3 GW la capacitat renovable ja connectada a la xarxa i en 44,2 GW la que es troba en desenvolupament.