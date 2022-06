Aràbia Saudita avança 8 posicions en el World Competitiveness Yearbook 2022

l’Aràbia Saudita ha avançat vuit llocs en el rànquing de competitivitat econòmica ‘World Competitiveness Yearbook’ de 2022, elaborat pel International Institute for Management Development. Se situa en el lloc 24, mentre continuen els esforços per diversificar la seva economia en línia amb el projecte Visió 2030. L’Aràbia Saudita ocupa el setè lloc entre els seus parells del G20 en termes de competitivitat econòmica, per davant de països com Corea del Sud, França, l’Índia, el Japó, Itàlia, l’Argentina, Indonèsia, el Brasil i Turquia. Dinamarca encapçala la llista, seguida de Suïssa, Singapur, Suècia i Hong Kong.

“Els nostres resultats en el ‘World Competitiveness Yearbook’ 2022 i en altres referències mundials de reputació similar reflecteixen els nostres sòlids resultats econòmics. La nostra posició és el fruit de l’enfocament eficient i eficaç del pla estratègic Visió 2030, que ha millorat la competitivitat global del Regne”, va afirmar Majid Al Kassabi, ministre de Comerç de l’Aràbia Saudita i president del Centre Nacional de Competitivitat. “La resistència de l’economia saudita i la seva rapidesa per a recuperar-se de la pandèmia han contribuït a convertir al Regne en un dels països de més ràpid creixement del món”, va afegir.

Segons l’informe, el país ha aconseguit millores significatives en totes les àrees principals, com a resultats econòmics, eficiència governamental i eficiència empresarial. També se situa en el top 10 tenint en compte diversos indicadors, com l’adaptabilitat de la política governamental, la transformació digital en les empreses, les finances públiques, el deute total de les administracions públiques i la cohesió social. Així mateix, està entre les deu primeres posicions en matèries com a capitalització borsària, infraestructura energètica, ciberseguretat, despesa pública total en educació, habilitats digitals i tecnològiques, activitat empresarial total en fase inicial i cultura nacional.

El ‘World Competitiveness Yearbook’ és un informe anual publicat pel International Institute for Management Development (IMD), i avalua la competitivitat de les economies nacionals a partir de 4 factors principals de competitivitat, 20 subfactors i més de 330 subindicadors.