Aquests són els projectes que opten al Premi d’Arqueologia i Paleontologia

A un mes de la celebració de la gala de lliurament del Premi Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, Fundació Palarq ha donat a conèixer els projectes finalistes d’aquesta tercera edició del guardó que la institució va crear el 2018 amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència i l’originalitat de projectes arqueològics i paleontològics dirigits per equips de recerca espanyols.

Són els projectes que opten a aquest premi dotat 80.000 euros. Un és el ‘Projecte Almoloya-Bastida: poder, gènere i parentiu en una civilització oblidada de l’Edat del Bronze.’ La cultura de l’Argar té paper protagonista en el coneixement de la Prehistòria recent a Espanya, i és considerada una de les cultures més rellevants de l’Edat del Bronze a Europa, com a característica principal, té la instauració d’agudes desigualtats polítiques i econòmiques, fins al punt d’haver estat definida com un dels primers Estats d’Europa.

La societat de l’Argar va posseir un nivell de complexitat política i econòmica equiparable estructuralment a una civilització. A diferència del que sol assumir-se per a les comunitats europees d’inicis de l’Edat del Bronze, es posa de manifest tres punts molt importants: civilització i prehistòria no són termes antitètics, l’Edat del Bronze europea no és sinònim de Barbàrie i moltes de les relacions que avui dia ens conformen o ens limiten com a societat i com a individus enfonsen les seves arrels en revolucions autòctones el record de les quals s’havia perdut.

Un altre projecte és ‘Abric Romaní: Explorant la Tecnologia dels Fusta dels Neandertals’. L’equip de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social treballa en un dels jaciments més importants del Paleolític mitjà. L’excepcional conservació de la fusta donarà noves interpretacions a l’estudi dels Neandertals.

S’hi porta excavant de forma ininterrompuda des del 1983: amb una superfície de gairebé 300 m², l’excavació de la superfície completa ha permès l’estudi de pautes ocupacionals del jaciment al llarg de milers d’anys. L’objectiu del projecte és l’estudi de les restes de fusta al registre del Plistocè, a través de les traces d’ús i de desgast observades a les eines lítiques.

Entre les iniciatives també hi ha “La Draga en el context de les primeres comunitats neolítiques peninsulars”. Des de l’inici de les excavacions, fa 30 anys, La Draga ha permès caracteritzar les primeres poblacions camperoles que es van assentar al NE de la península, el seu entorn i l’impacte que hi van tenir.

En aquesta nova fase, els treballs tenen, entre d’altres, l’objectiu de comprendre les formes d’organització de les comunitats neolítiques a partir de l’anàlisi d’activitat i l’estructuració de l’espai habitat, així com la reconstrucció de les formes de subsistència, caracteritzant-ne el tipus de relació mantinguda amb les espècies animals i vegetals de naturalesa domèstica i la importància de les espècies silvestres.

També ‘Arqueologia a la ciutat i territori de Túsculum (Itàlia)’. Des de fa gairebé 30 anys, l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia a Roma (EEHAR-CSIC) dirigeix un projecte de recerca arqueològica a la ciutat de Túsculum, un projecte arqueològic institucional i actualment el més longeu d’una institució estrangera a Itàlia. El projecte Túsculum ha permès millorar el coneixement de l’evolució d’aquesta ciutat des de la fundació fins a l’època medieval.

Un altre és el Projecte Pintia: creació de bases infraestructurals i museogràfiques per a la investigació, conservació i difusió del coneixement de l’oppidum vacceo-romà de Pintia. Situat a la comarca de la Ribera del Duero, el jaciment destaca pel descobriment el 1979 de la seva necròpolis i els treballs del qual dirigeix Carlos Mínguez des del 1985.

El treball de camp al llarg d’aquests anys ha permès definir una extensió de 125 hectàrees on hi ha l’hàbitat de Las Quintanas (25 ha) dotat d’un complex sistema defensiu de més d’un quilòmetre de perímetre que inclou una muralla de 7 metres d’amplada, la necròpolis de Las Ruedas (6 ha i 600 anys d’ús) i el barri artesanal de Carralceña (8 ha).

L’objectiu principal del projecte és crear i consolidar infraestructures dins i a peu de jaciment que permetin mantenir a mitjà-llarg termini els objectius de recerca, conservació i difusió del patrimoni de Pintia.

Així mateix, opta a aquest reconeixement la iniciativa ‘Moneda i Metall a la Bètica Tardoromana. Estudi científic del Tresor de Tomares’. Aquest projecte constitueix un estudi integral (històric, numismàtic i metal·logràfic) del conjunt monetari més gran d’Europa. El projecte estudia el conjunt de 19 àmfores que contenen un total de 53.000 monedes de plata i bronze que van ser ocultades intencionadament i mai no recuperades.

El projecte pretén avançar en l’anàlisi del significat numismàtic, històric i econòmic del Tresor de Tomares a partir de les dades recollides a les tasques de restauració, documentació gràfica, analítica arqueig mètrica i catalogació del nombre de monedes estudiades, que ara mateix arriba al 15%.

TERCERA EDICIÓ

La tercera edició del premi se celebrarà el pròxim 15 de juny, al Museu Arqueològic Nacional (MAN). Durant la cerimònia, presidida pel ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, el jurat internacional constituït per a aquesta III edició del premi farà pública la decisió del projecte guanyador.

El jurat de la III edició del Premi l’integren Luis Monreal, director general de la Fundació Aga Khan (Ginebra); el professor Tim D. White, director del Centre de Recerca de l’Evolució Humana de la Universitat de Berkeley; Maria de Corral López-Dóriga, comissària independent, crítica d’art i assessora artística; Gregorio Marañón i Bertrán de Lis, jurista, empresari i acadèmic; Margarita Orfila, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada; Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i Jesús García Calero, director cultural del diari ABC.

Convocat per la Fundació Palarq, el guardó neix el 2018 amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència i l’originalitat de projectes arqueològics i paleontològics dirigits per equips de recerca espanyols. El certamen té un caràcter biennal i és el primer premi d’aquestes característiques concedit per una fundació privada dedicat exclusivament a aquestes disciplines.

La primera edició, el 2018, va comptar amb 25 participants, 5 finalistes i 1 guanyador, ‘Construyendo Tartesos’, investigació sobre la cultura tartèsica que desenvolupa l’equip liderat pel doctor Sebastián Celestino Pérez i la doctora Esther Rodríguez González de l’Institut d’Arqueologia (CSIC Junta d’Extremadura).

El complex arqueològic de La Garma va ser el projecte guanyador de la segona edició, que va comptar amb 20 participants i 6 finalistes. Liderat pels doctors Pablo Arias Cabal i Roberto Ontañón Peredo, de l’Institut Internacional d’Investigacions Prehistòriques de Cantàbria (IIIPC) ‘La muntanya del temps. Exploració d’un campament paleolític a La Garma’ alberga un jaciment únic al món, la Galeria Inferior, juntament amb una de les seqüències culturals més àmplies i completes de la prehistòria europea.

La Fundació Palarq és una entitat privada i sense ànim de lucre que es va crear amb la finalitat de donar suport a les Missions en Arqueologia i Paleontologia Humana Espanyoles, dins una perspectiva que abasta des de l’etapa paleontològica fins a les èpoques prehistòriques i les històriques en interès monumental. El seu president és Antonio Gallardo Ballart i la directora Carolina Bähr.