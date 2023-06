L’aplicació ‘Equi for all’ es consolida com el futur de l’equitació

La geneta de salt d’obstacles, Lisa Glimvick, va saber identificar una solució real que aprofités el potencial de les aplicacions i les xarxes socials per a convertir un esport com l’equitació en una pràctica a l’abast de tots. D’aquí va néixer l’aplicació ‘Equi for All’, on genetes i entrenadors poguessin realitzar entrenaments ‘en línia’ i la comunitat pugui compartir experiències, organitzar-se, inspirar-se i tenir un punt de trobada per a la compravenda o el lloguer de material.

Un any abans de la materialització d’aquesta iniciativa, i en ple covid, Glimvick va advertir l’afortunada que era per tenir al seu cavall ben cuidat en una hípica durant la pandèmia, alguna cosa que la va portar a reflexionar sobre una possible democratització del sector, servint-se de les noves tecnologies. Una premissa que va ser el germen d’aquesta innovadora proposta.

La forta motivació, sumada a la seva experiència de més de 20 anys en desenvolupament comercial i gestió de projectes internacionals en diferents sectors, i el suport de la seva sòcia, la també geneta Andrea Rodríguez, ha fet possible que la plataforma vagi guanyant força entre els amants del món del cavall i que, com a resultat, estigui a punt d’aconseguir els mil usuaris.

Tal és el seu bon acolliment que, Glimvick i Rodríguez ja compten amb una versió en anglès per a llançar al mercat internacional, i es troben remenant noves formes de finançament que els permeti continuar avançant en l’expansió de la seva disruptiva aposta, on l’equitació és un esport accessible per a tots.