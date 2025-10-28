AP Institute i Universitat Nebrija llancen el primer Diploma d’Expert en Assumptes Públics en Sanitat

L’AP Institute i la Universitat Nebrija, primer institut universitari especialitzat en assumptes públics, ha presentat oficialment el Diploma d’Expert d’Assumptes Públics en Sanitat, una iniciativa pionera que compta amb el suport docent de Farmaindustria, responsable del 25% del claustre acadèmic.
El nou títol, que començarà la seva primera edició el 20 de febrer de 2026, té com a objectiu capacitar a professionals de l’àmbit sanitari per a desembolicar-se en la intersecció entre la salut, la política pública i la gestió estratègica del sector. El programa combina la solidesa acadèmica de la Universitat Nebrija amb la visió pràctica de l’AP Institute, oferint un recorregut intensiu de cinc setmanes i 10 crèdits ECTS, en format presencial amb opció de seguiment a distància.
Al llarg de quatre mòduls, el diploma aborda des de l’estructura i governança del sistema sanitari espanyol i europeu fins al valor de la innovació, les estratègies d’incidència pública i la gestió de crisi en l’àmbit sanitari. El curs culmina amb un cas pràctic i una masterclass amb líders del sector.
El claustre està compost per referents de l’àmbit sanitari i dels assumptes públics, com Fernando Simón, Icíar Sanz de Madrid, Isabel Pineros, Anna Bosch, Carlos Parry, Yolanda Román, Diego Sanjuanbenito, Roberto Rodríguez, Pablo *Pichel i Emilio Serrano, sota la direcció acadèmica de José Martínez Olmos, exsecretari general de Sanitat.
“Aquest programa ofereix claus i eines per a entendre el context dinàmic del sector salut tant des del punt de vista de les institucions públiques com del privat”, va assenyalar Martínez Olmos. “El claustre de professors i professores és una garantia per a la consecució dels objectius del programa, i qualificarà el perfil de lideris en la intersecció entre salut, política pública i gestió estratègica del sector sanitari” assegura Joan Navarro, President d’AP Institute.
Amb aquesta nova titulació, l’AP Institute i la Universitat Nebrija reforcen la seva aposta per professionalitzar els assumptes públics en sectors estratègics, acostant la formació universitària a les necessitats reals del sistema sanitari i fomentant la col·laboració entre administracions, indústria i societat civil.