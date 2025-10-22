El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va inaugurar oficialment el primer Màster Executiu en Assumptes Públics d’Espanya, una iniciativa conjunta de l’AP Institute i la Universitat Nebrija.
El nou programa acadèmic busca professionalitzar el lobby i enfortir la cultura de transparència i integritat en la relació entre institucions, empreses i societat civil. Durant l’obertura, López va impartir una classe magistral sobre la futura Llei de Transparència i Integritat de les Activitats dels Grups d’Interès, destacant que es tracta de “la primera llei estatal que regularà el lobby a Espanya, dissenyada al costat de la societat civil per a garantir un exercici legítim i transparent de la influència política”.
L’acte va comptar amb les intervencions de Joan Navarro, president d’AP Institute, i Montserrat Gomendio, rectora de la Universitat Nebrija, els qui van subratllar la importància de la formació especialitzada i la regulació ètica com a pilars del nou model de governança pública.
El programa, que inicia la seva primera edició amb el 100% de les places cobertes, reuneix directius, consultors, responsables públics i líders d’opinió entorn d’un projecte que busca consolidar els assumptes públics com a disciplina estratègica en empreses i institucions.
Després de la inauguració, un còctel institucional va reunir representants de l’àmbit empresarial, acadèmic i social, amb la participació d’aliats d’entitats com Google, Uber, Acció contra la Fam, el Cercle d’Empresaris, Liderem i l’Associació Espanyola Contra el Càncer, entre altres.
Van assenyalar que la futura Llei de Transparència i Integritat, el tràmit parlamentari de la qual va començar al juny, suposarà un avanç històric en la regulació del lobby i la governança pública a Espanya, alineant el país amb els estàndards europeus i reforçant la confiança ciutadana en les institucions.