AP institute i AeroS impulsen el Programa Executiu d’Accés i Oportunitats en el Sector de la Defensa, una iniciativa formativa dirigida a empreses que busquen entrar, créixer o consolidar-se en un sector estratègic marcat per una elevada complexitat reguladora, industrial i institucional.
El programa se celebrarà a Barcelona a partir del 27 de febrer, en format híbrid i està orientat a pimes, empreses industrials i companyies tecnològiques interessades a posicionar-se dins de la cadena de valor de la defensa, tant a nivell nacional com europeu.
Un dels principals trets diferencials del programa és el perfil del claustre, format per alts càrrecs institucionals, comandaments de l’àmbit de la defensa i directius d’empreses tractores del sector. La direcció del programa és a càrrec de Raúl Blanco, Director Executiu d’Estratègia en SAPA.
Entre els ponents destacats figuren Miguel Ivorra Ruiz, tinent teneral i director d’Estratègia i Innovació de la DGEIID; Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Anna Armengol, consellera Econòmica de la Representació de la Comissió Europea a Espanya; Jorge Tamarit Degenhardt, CEO de Eurofighter; i Joaquín Ortiz Escobar Managing partner en el fons d’inversió Hyperion *Fund.
El claustre es completa amb la participació de responsables del Ministeri de Defensa, del Ministeri d’Indústria i de la Generalitat de Catalunya, així com directius de companyies com Indra, Navantia, GMV, SAPA, Amper o ITP Aero.
La formació ofereix una visió estratègica completa de l’ecosistema de la defensa i una metodologia pràctica orientada a eliminar barreres d’accés, reduir temps i costos d’entrada i millorar el posicionament institucional i industrial de les empreses participants. Al llarg de 14 setmanes, els alumnes treballaran sobre casos reals i definiran un full de ruta accionable per a la seva incorporació o creixement en el sector.
Amb aquesta iniciativa, AeroS i AP institute reforcen la seva aposta per impulsar la competitivitat del teixit industrial i tecnològic, facilitant l’entrada de més empreses en el sector de la defensa, la seva adaptació a les noves prioritats estratègiques europees i la seva participació en un àmbit amb un pes creixent en l’economia.
Les inscripcions ja estan obertes i el programa contempla condicions especials per a empreses associades a AeroS. Tota la informació es pot obtenir en ‘https://e0wlkvdk7qw.pro.typeform.com/to/tcteyrtc?typeform-source=apinstitute.com‘.