L’antiviral de Pfizer no té el benefici esperat com a teràpia preventiva

Els resultats de primera línia de l’estudi de fase 2/3 EPIC-PEP que analitzava l’eficàcia de Paxlovid, de Pfizer, per a prevenir infecció per covid-19 han revelat que el fàrmac no ofereix els resultats desitjats.

El medicament, Paxlovid, no va aconseguir l’objectiu principal de reduir significativament el risc d’infecció de covid-19 en adults exposats al virus a través d’un contacte domèstic, ha informat Pfizer. Paxlovid va reduir entre el 32 i el 37% el risc d’infecció en comparació amb placebo, amb el que no va aconseguir un resultat d’eficàcia positiu per a poder continuar avançant en aquesta via.

Les accions de la farmacèutica van caure en coincidència amb l’anunci d’aquests mals resultats. El president i director executiu de Pfizer, Albert Bourla, va manifestar que, “si bé estem decebuts amb el resultat d’aquest estudi en particular, aquests resultats no afecten les dades d’eficàcia i seguretat que hem observat en el nostre assaig anterior per al tractament de pacients amb covid-19 amb alt risc de desenvolupar una malaltia greu”.

Les possibilitats de prevenció prèvia a l’exposició es mantenen doncs amb les vacunes i també amb l’antiviral Evusheld, de AstraZeneca, per a aquells pacients inmunocomprometidos que no responen a les vacunes. Per part seva, Paxlovid està actualment aprovat o autoritzat per a ús condicional o d’emergència en més de 60 països per a tractar a pacients amb covid-19 d’alt risc.