Anís del Mono, Gran Duque de Alba i Perucchi, de les begudes més icòniques

L’Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha assenyalat que al mercat espanyol de les begudes espirituoses cada cop cobra més força l’autenticitat dels productes. “El que és natural i artesà guanya força davant del que és artificial o processos de producció més industrialitzats”, indiquen els seus analistes.

Segons l’equip d’analistes de l’Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada, hi ha una nova tendència al mercat: l’auge dels productes artesanals. “El que és artesanal, en la majoria dels casos, es presenta com una millor opció, ja que aquest tipus de productes han estat creats amb tècniques centenàries i apel·lant a la tradició”, asseguren. A més, sostenen que el consumidor valora cada cop més atributs vinculats a valors culturals, de singularitat i de producció local.

Les begudes espirituoses són aquelles begudes alcohòliques que, segons recull el Reglament CE 1576/89 (art. 1), “estan destinades al consum humà” i compten amb una “graduació mínima de 15% vol., obtinguda per destil·lació, en presència o no d’aromes, de productes naturals fermentats, o per maceració de substàncies vegetals, amb addició o no d’aromes, sucres, altres edulcorants o altres productes agrícoles”.

“Al sector de les begudes espirituoses hi ha moltes marques, però que siguin icòniques no tantes. Posicionar-se en la ment del consumidor no és una tasca senzilla i poques marques aconsegueixen ser un referent i situar-se al top of mind gràcies a una sèrie de característiques que la majoria d’aquestes marques comparteixen: són carismàtiques i tenen una identitat pròpia, sòlida i rica que les diferencia de la resta, atorgant-los una personalitat única i inconfusible. El resultat al final és una marca que sobreviu al pas dels anys amb força i deixant empremta”, exposa l’Institut.

Sosté que en el cas de les begudes espirituoses “la mirada al passat és una macrotendència que traspassa sectors, inclòs el de les begudes espirituoses. Aquí, les grans vencedores al mercat són marques que reflecteixen uns valors, una autenticitat i una procedència que les fan úniques. A Espanya, el sector de l’elaboració de begudes espirituoses contempla un ventall ampli de propostes. Però només unes quantes poden ser considerades veritablement icòniques, generació rere generació de consumidors”.

L’Institut Coordenades destaca deu marques de begudes espirituoses que assegura que han esdevingut “icones” al sector.

Anís del Mono

La història d’Anís del Mono es remunta al 1870. Vicente Bosch, fundador de la marca, va trobar la manera de fer un regal especial a la seva dona en plena plaça Vendôme de París. “Allà va topar amb el perfum que inspiraria després l’ampolla d’Anís del Mico que tots coneixem”.

Vermouth Perucchi

El fundador d’aquesta marca de vermut, Augustus Perucchi, va ser un veritable pioner. Ell va ser qui va introduir aquesta beguda a Espanya a mitjans del segle XIX (concretament el 1876), un licor artesanal elaborat llavors a base de vins, misteles, herbes, plantes i arrels. “Avui dia el vermut viu una veritable etapa daurada i és, en part, gràcies a Augustus Perucchi”, diuen els analistes de l’Institut Coordenades.

Gran Duque de Alba

Hi ha documents que autoritzen batejar aquest brandi amb el nom de l’aristòcrata. Va ser l’agent del celler de Madrid, el qual tenia una gran amistat amb XVII Duque de Alba, “qui va trobar la recepta d’aquest brandi exclusiu. L’aristòcrata, després de provar-ho ia causa de la seva grata impressió, va suggerir posar-li el nom del seu ascendent: Gran Duque de Alba”.

Gin Larios

Fundada a Màlaga pel francès Charles Lamothe i Pedro Jiménez, Larios és segurament una de les marques aparentment més juvenil de la llista, però només per la seva imatge i el que la companyia ha volgut projectar. Vinculada des dels 90 al món de la moda i la cultura gràcies al seu popular Calendari Larios, va ser una dècada abans, als 80, quan es va convertir en la ginebra més venuda d’Espanya”, ressenya l’Institut.

Fundador Supremo

El seu és el celler més antic de Jerez, on va néixer, el 1874, el primer brandi d’Espanya. Des d’aleshores, “la seva saviesa en l’art de l’envelliment del brandi ha permès al celler aconseguir un reconeixement que es va materialitzar amb el premi al Millor Brandy del Món 2019 atorgat per l’IWSC (International Wine & Spirit Competition)”.

Brandy Carlos I

Pertanyent al Grup Osborne, Carles I va néixer el 1772 i des de llavors porta més de dos segles “elaborant, seleccionant i millorant un producte de la més alta qualitat que li han valgut nombrosos premis i reconeixements. La seva etiqueta, inspirada en el quadre de Tiziano en què es pot veure el rei Carles I a la batalla de Muhlberg a lloms del seu cavall, és avui dia tota una icona”.

Tio Pepe

Els cellers de Jerez Tío Pepe van veure la llum a finals del segle XIX quan el jove emprenedor Manuel María González Ángel va decidir endinsar-se en el negoci dels vins al costat del seu “oncle Pepe”, José María Ángel i Vargas. “Avui dia és un dels cellers amb més solera del país gràcies als seus brandies de xerès, els vermuts o els vins finits”.

Rom Negrita

La història comença el 1857 quan un jove fabricant de licors de Llemotges, Paul Bardinet, s’interessa per l’alcohol de sucre de canya importat des d’illes llunyanes fins a ports del vell món. Avui, amb més de 150 anys d’història, la marca és sinònim de qualitat i experiència. Durant la darrera dècada, Negrita s’ha posicionat com a referent dels principals festivals de música a Espanya i, a més, s’ha bolcat a impulsar la formació musical del nostre país”, destaca l’Institut Coordenades.

Gin Xoriguer

Originària de Maó, “és probablement la ginebra més antiga de la Mediterrània. La destil·leria menorquina elabora una recepta que es remunta a principis del segle XVIII, i ho fa de forma totalment artesanal en alambins de coure centenaris. Aquest procediment tan singular ha valgut a la marca la Indicació Geogràfica Gin de Maó”.

Whisky DYC

El primer whisky espanyol va arribar de la mà de Nicomedes García, quan en un dels seus viatges a terres escoceses va descobrir el secret de l’elaboració del whisky. “Va ser Segòvia el lloc perfecte per establir la primera destil·leria de DYC, encara que ràpidament es va estendre per totes les ciutats importants del país. Avui, 6 dècades després, continua sent una marca líder a Espanya”, conclou.