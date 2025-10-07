Indra Group va celebrar una trobada amb directors de centres de Formació Professional (FP) de tota Espanya, així com a representants del Ministeri d’Educació, FP i Esports i la Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid. En aquest acte, celebrat en la seu de la companyia en Alcobendas (Madrid), s’ha destacat la rellevància d’aquesta formació en sectors estratègics com la defensa, el aeroespacio i les tecnologies digitals.
“Aquesta via educativa obre portes a carreres professionals sòlides i apassionants. En Indra Group estem liderant un moment clau com és la reindustrialització d’Espanya, convençuts que la Formació Professional no sols capacita a milers de joves cada any, sinó que és una palanca de transformació per a la nostra societat”, ha destacat Ángel Escribano, president de Indra Group i antic estudiant d’FP.
En l’actualitat, un terç de la plantilla de Indra Group a Espanya està formada per graduats d’FP, un reflex del compromís de la companyia amb aquesta via educativa com a motor d’ocupabilitat i competitivitat. A més, es preveu que el 75% dels alumnes FP en pràctiques en 2025 s’incorporin a la plantilla de l’empresa per a reforçar el paper de Indra Group com a tractora del teixit industrial i tecnològic nacional. “Un país que vol desenvolupar una sòlida capacitat industrial i una autonomia tecnològica real hagi d’apostar decididament per la FP, com fa Espanya”, ha sostingut el president executiu.
El conseller delegat de Indra Group, José Vicente dels Mossos, va realitzar en la trobada, que es va realitzar ahir dilluns, una breu presentació de la companyia destacant les seves diverses línies de negoci i apuntant, per tant, a les necessitats que sorgiran en un moment de plena transformació. “Les administracions, els centres de formació i les empreses hem de treballar junts per a fer realitat aquesta transformació i perquè aquest moment serveixi per a garantir un futur de qualitat per als joves”.
Indra Group té en l’actualitat 346 acords amb centres d’FP, ha recordat la directora general de Recursos Humans, María del Carmen Moneva. Per part seva, Manuel Ausaverri, director d’estratègia, ha ressaltat la importància del talent en l’estratègia de la companyia i la necessitat de promoure un ecosistema basat en la col·laboració, la proximitat i l’èxit compartit.
La jornada ha comptat amb la participació de líders institucionals els qui han compartit casos d’èxit fruit de la col·laboració entre empresa i centres educatius. En aquest context, María Luz Rodríguez de Llera, directora general d’Educació Secundària, Formació Professional i Règim Especial, ha destacat que des de la Comunitat de Madrid “s’apostarà també per la col·laboració públic-privada per a impulsar el talent dels estudiants de Formació Professional i facilitar la transició de l’aula a l’entorn laboral”.
Per a la secretària general de Formació Professional, Esther Monterrubio, l’FP “és una palanca de país: converteix el potencial del talent jove en innovació que millora empreses i la nostra vida quotidiana. En fer-ho, s’accelera el desenvolupament de les nostres capacitats industrials i tecnològiques”, ha assegurat, Així com ha destacat que “aquest resultat no és casualitat” sinó que “neix de l’aliança entre institucions, centres d’FP i empreses que comparteixen estàndards, responsabilitats i visió”.
Durant la jornada, s’ha destacat el creixement sostingut de la FP a Espanya, amb més d’un milió d’estudiants matriculats aquest curs escolar. Per això, s’ha posat especial èmfasi en la demanda de perfils tecnològics, la importància de la FP Dual i la necessitat de reforçar l’orientació primerenca per als joves.
Especialitats estratègiques
La Formació Professional s’ha consolidat com un motor essencial d’ocupació, especialment en sectors estratègics com la indústria, la tecnologia o les telecomunicacions. El seu enfocament pràctic permet als estudiants incorporar-se al món laboral amb una preparació sòlida i pràctica, alineada amb les necessitats reals de la indústria. Algunes formacions, com l’FP Dual i Intensiva, es presenten com una via directa d’inserció laboral; la meitat dels llocs vacants que es van publicar en 2024 sol·licitaven graduats en FP, segons un recent estudi d’Adecco. El sector que més està creixent en contractació és el de la indústria, assenyala aquesta mateixa anàlisi.
En aquesta línia, al llarg de l’esdeveniment s’ha recordat que la Formació Professional constitueix una via sòlida i eficaç per a accedir a llocs de lideratge i innovació en el sector tecnològic, on la col·laboració entre empresa, centres educatius i institucions és clau per a captar i desenvolupar talent jove en àrees de gran expansió com la defensa, l’aeroespai, la intel·ligència artificial i les tecnologies digitals.
Els ponents van coincidir que la irrupció de la IA generativa, l’analítica avançada i la computació quàntica continuaran impulsant la demanda de perfils tecnològics, i que la confiança en el talent és essencial per a impulsar el desenvolupament de les organitzacions i poder competir en el mercat global.
Amb iniciatives en diferents comunitats autònomes —com a noves fàbriques, centres d’innovació, hubs tecnològics o centres d’excel·lència—, Indra Group identifica a més altres àrees emergents com l’espai, l’electrònica quàntica o els sistemes autònoms on l’FP pot adaptar-se amb agilitat a les demandes tecnològiques del mercat actual.