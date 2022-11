Andalusia premia Pastas Gallo per la contribució a l’economia productiva

Els Premis Andalusia Management han atorgat a Grupo Gallo el premi al Desenvolupament Empresarial en reconeixement de la seva trajectòria i la seva “lluita diària per continuar desenvolupant-se i innovant dins del seu sector”. El guardó es va entregar aquesta setmana en el context de la tercera trobada anual que va reunir a Màlaga més de 600 empresaris i directius de 350 empreses andaluses durant la qual es van analitzar i debatre els principals reptes a què s’enfronten, en l’actual context d’incertesa.

Amb aquest premi, Grupo Gallo va destacar que veu reconeguda la seva aposta “per Andalusia en un llunyà 1946, any en què el fundador de la companyia, José Espona, va introduir al camp andalús el cultiu del blat dur a Espanya, varietat que ha estat la base per a la introducció de la pasta seca al nostre país que Gallo ha desenvolupat i liderat durant més de set dècades”.

La directora de Finances de Grupo Gallo, Ester Jiménez, va explicar que “va ser una aposta pel camp andalús i pel blat que aquí es cultiva, que s’ha mantingut intacte fins a l’actualitat”. Jiménez es va referir als valors d’“excel·lència i d’innovació” que impregnen la companyia, així com “l’ADN de tots aquests pagesos i cooperatives que duen a terme una tasca imprescindible per al desenvolupament econòmic de la regió i el benestar de la seva gent i, des de Grupo Gallo, comptem amb tot aquest potencial i saber fer per recórrer el camí del creixement que ens hem marcat per als propers anys”, va assegurar.

El sector primari ha estat la clau per al projecte de Gallo a Andalusia i “ha permès que El Carpio, a Còrdova, albergui avui la planta productiva més competitiva, amb més volum de producció i amb més perspectives de desenvolupament de la nostra companyia”, ha destacat la responsable de les finances de la companyia, que també va avançar l’aposta de Grupo Gallo per projectes que permetin seguir creant ocupació de qualitat, a la indústria i al sector primari, “amb què puguem seguir donant sentit a la nostra missió: millorar la qualitat de vida de les persones”.

La focalització de l’elaboració de pasta seca a Andalusia respon a l’estratègia d’especialització productiva que Grupo Gallo va implementar l’any passat amb la finalitat de dotar de més competitivitat les plantes de producció i, així, planificar de manera estratègica les seves inversions.

El nou pla industrial va establir l’especialització productiva de pasta seca a la fàbrica del Carpio (Còrdova), l’elaboració de varietats de pasta sense gluten per a la fàbrica d’Esparreguera (Barcelona), les varietats orientals de Ta-Tung a la planta de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) i la concentració de la divisió de pasta fresca, plaques i la nova família de vins naturals per a sopa a la planta de Granollers (Barcelona).

Grupo Gallo va assenyalar que el reconeixement dels consumidors l’avala “amb la fidelitat i una quota de mercat propera al 35% en pasta seca, un 29% en salses i un 16% en farines”.