Andalusia lidera l’impuls inversor en sanitat a Espanya

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (Icgea) ha elaborat una anàlisi que revela com Andalusia ha pres la davantera a la inversió sanitària a Espanya. L’estudi destaca que aquesta comunitat, juntament amb Castella-la Manxa i Astúries, ha incrementat significativament els seus recursos al sector durant aquesta legislatura.
Segons va informar l’Icgea, l’anàlisi identifica dues maneres complementàries de lideratge sanitari a Espanya. D’una banda, hi ha les comunitats que aposten per la inversió i la modernització d’infraestructures. De l’altra, les que s’enfoquen en l’eficiència i la innovació mitjançant la digitalització i els nous models organitzatius.
“En el context actual, la sanitat es juga en dos taulers: capacitat i valor”, va expressar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Icgea. Aquest enfocament permet a les comunitats alinear recursos i polítiques sostenibles, cosa que resulta crucial per al futur del sistema sanitari.
L’informe subratlla que Andalusia ha incrementat el pressupost sanitari per al 2026 a 16.265,9 milions d’euros, cosa que representa un augment de 1.016 milions respecte al 2025, equivalent a un 6,6%. Aquesta inversió suposa aproximadament el 31,5% del pressupost total de la Junta, reafirmant la prioritat de la sanitat a l’agenda política.
Creixement en atenció primària
La despesa sanitària per habitant a Andalusia arribarà aproximadament a 1.883 euros el 2026, un increment notable des dels 1.764 euros el 2025. Aquesta tendència reflecteix un compromís amb l’Atenció Primària, que rebrà 5.472 milions d’euros, un 5,8% més que l’any anterior.
A més, les dades del Sistema d’Informació de Llistes d’Espera (Sisle-SNS) indiquen que Andalusia ha aconseguit reduir significativament el nombre total de pacients en llista quirúrgica i la demora mitjana, i s’ha destacat en comparació amb altres comunitats on la millora ha estat mínima.
“En aquesta legislatura, Andalusia ha passat d’estar a la cua en inversió a liderar l’impuls de la seva sanitat pública”, va comentar Sánchez Lambás. Aquest canvi es tradueix en un enfocament renovat cap a l’atenció primària i una millora en l’accessibilitat als serveis de salut.
Castella-la Manxa també ha destacat a l’anàlisi, consolidant-se com una comunitat que vincula l’augment del seu pressupost sanitari amb el reforç de professionals i tecnologia. Per al 2026, el pressupost sanitari puja a 4.069 milions d’euros, un 7,6% més que el 2025.
Astúries a l’avantguarda sanitària
Astúries es posiciona com la tercera comunitat amb un lideratge inversor notable, combinant un augment pressupostari amb decisions per agilitzar cites i ampliar dispositius. El seu pressupost sanitari per al 2026 oscil·la entre 2.549 i 2.581 milions d’euros, cosa que representa un increment del 4,4-4,5% respecte del 2025.
La inversió per càpita a Astúries arribarà aproximadament a 2.525 euros, consolidant-se com la comunitat que més gasta per habitant en sanitat a Espanya. Aquest model d‟inversió es considera un estàndard de referència per a altres comunitats en el futur.
L’anàlisi de l’ICGEA es basa en fonts oficials del Ministeri de Sanitat i comunitats autònomes, així com en el seguiment d’iniciatives que impacten l’accessibilitat i la continuïtat assistencial. Això reforça la importància de la inversió al sector per millorar la qualitat dels serveis.
L’Institut Coordenades conclou que el futur de la sanitat a Espanya dependrà de la capacitat de les comunitats per equilibrar inversió i eficiència, garantint així un sistema que respongui a les necessitats de la població. L’evolució de la despesa i la millora en els indicadors de salut són essencials per assolir aquests objectius.