El conseller de Turisme i Andalusia Exterior de la Junta d’Andalusia, Arturo Bernal, ha presentat en TIS – Tourism Innovation Summit 2025, la ‘Declaració de Sevilla’, un acord institucional signat per un total de dotze comunitats i una ciutat autònoma amb el qual busquen reivindicar el valor del turisme com a gran indústria d’Espanya i marcar el camí del futur turístic.
Ho ha revelat durant la seva participació en la segona edició del ‘Fòrum de regions turístiques innovadores’, celebrat en el marc de TIS – Tourism Innovation Summit 2025 que ha reunit a Sevilla a una destacada representació de consellers i directors generals de turisme de les diferents comunitats espanyoles per a explorar els avanços que estan impulsant les administracions amb l’objectiu de convertir-se en destinacions turístiques més intel·ligents, sostenibles i innovadors.
En la seva intervenció, Bernal ha destacat el paper de la regió com a epicentre del diàleg turístic nacional, i ha assenyalat que les regions signants de la declaració representen un pilar fonamental del principal motor econòmic d’Espanya que és el turisme. “Des de la cooperació i la responsabilitat compartida, subscrivim una declaració que reivindica el valor del turisme com a gran indústria nacional, que defensa el seu paper en l’economia i que marca el camí cap a un model basat en la sostenibilitat, la qualitat i la competitivitat. Ho fem junts, amb la convicció que la unitat entre territoris és la millor garantia per a continuar liderant el turisme a Europa i en el món”, ha indicat.
Al costat d’Andalusia, entre les comunitats que han rubricat la declaració es troben Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, illes Balears, Illes Canàries, La Rioja, Melilla i la Regió de Múrcia. Juntes concentren al voltant del 70% del turisme nacional, acullen al 75% dels turistes internacionals i al 70% dels turistes nacionals. Representen així el 74% dels viatgers i el 73% de les pernoctacions hoteleres del país, així com el 80% de les arribades dels vols i el 78% del trànsit aeri nacional.
La declaració agrupa set blocs sobre la ruptura del diàleg i absència de lideratge per part del Govern Central; la defensa del turisme com a motor d’Espanya davant els “atacs” contra el sector; la separació entre l’habitatge i el turisme les dificultats del qual requereixen d’accions decidides i no de la cerca contínua de culpables.
Durant la sessió inaugural, Bernal ha estat acompanyat per Jaume Bauzá, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears; Jéssica del Carmen de Lleó, consellera de Turisme i Ús del Govern de Canàries; i Marian Cano, consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana. Junts han abordat estratègies per a reduir l’impacte ambiental del turisme sense comprometre el seu valor econòmic i social i s’ha posat de manifest el creixent interès per maneres de viatjar més respectuoses, centrades en la naturalesa, la cultura i el patrimoni dels territoris.