Ana Peláez, nova presidenta de la Fundació PwC

El patronat de la Fundació PwC ha acordat el nomenament d’Ana Peláez com a nova presidenta de la fundació en substitució de Santiago Barrenechea. La nova presidenta de la Fundació PwC compatibilitzarà la seva labor amb el seu treball en la signatura com a sòcia d’auditoria, sòcia responsable de Mercats en la Divisió d’Auditoria i com a responsable de Transformació de Banca i Assegurances.
Ana Peláez, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, PDD per ESADE, és membre de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya i del Registre Oficial d’Auditors de Comptes d’Espanya, té una dilatada experiència de més de tres dècades en PwC. Actualment, forma part del Comitè de Direcció de Assurance i del Comitè de Negocis de la signatura a Espanya. Durant la seva trajectòria ha estat responsable de l’impuls d’iniciatives estratègiques a Espanya, responsable de capital humà en la divisió d’auditoria i sempre ha estat vinculada al desenvolupament de bones pràctiques de govern corporatiu.
Santiago Barrenechea deixa el càrrec després de set anys en la presidència de la Fundació PwC i deu com a patró. Anteriorment, ha exercit rols clau en la signatura com a soci responsable de Capital Humà, soci responsable de PwC Tax & Legal o com a responsable del Latin American Center of Excellence (LACoE), des d’on ha assessorat en l’àmbit jurídic i tributari a clients amb interessos a Llatinoamèrica.
El president de PwC España, Gonzalo Sánchez, ha agraït el treball que ha fet la Fundació PwC, el seu màxim responsable i a tot l’equip en els últims anys. “La Fundació PwC és un reflex del compromís ferm que tenim amb la societat i de la nostra voluntat de generar un impacte positiu. En aquesta nova etapa, volem que la seva labor no sols es mantingui, sinó que es reforci, adaptant-se als canvis que s’estan produint de manera vertiginosa en el nostre món i potenciant encara més el seu paper com a motor de transformació social”.
Marta Colomina continuarà desenvolupant la seva labor com a directora general de la Fundació PwC, càrrec que compatibilitza amb la seva responsabilitat com managing director de Màrqueting i Sostenibilitat de PwC España.