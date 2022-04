Ana Botín i Dimas Gimeno entre els CEO més influents i actius a Linkedin

L’últim ‘Panell Epsilon Icarus Analytics de CEOs’ a Linkedin el 2021, que analitza a 115 directius espanyols, revela que els tres executius amb més interaccions a la xarxa social són Ana Botín (Banc Santander), també la que més seguidors té, seguida per José María Álvarez Pallete (Telefónica) i de Dimas Gimeno (President de Kapita i fundador de WOW).

L’informe destaca que aquests directius aconsegueixen connectar amb els seus seguidors i audiència amb reflexions personals, contingut original que generen, comentaris sobre l’actualitat i compromís social. A més, quant a l’eficiència de les seves publicacions aposten per continguts humanitzats, pròxims i transparents.

En el rànquing elaborat per la consultora internacional també apareixen, per darrere de Botín, Álvarez Pallete i Gimeno, Ignacio Rivera (Estrella de Galícia), Antonio Huertas (Mapfre), Alexandre de Palmes (Carrefour Espanya) i Hortensia Roig (EDEM Escola d’Empresaris). Per als autors de l’estudi, tenir un CEO altament actiu en Linkedin és clau perquè genera negoci per a la companyia, pot captar talent, fidelitza a la plantilla i genera opinió.

Una altra de les qüestions bàsiques per a l’èxit dels directius en aquesta xarxa és compartir articles externs i publicacions rellevants que milloren el posicionament i la confiança dels seguidors i ser interactiu responent sempre als comentaris.