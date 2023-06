L’America’s Cup llança el seu Programa de Voluntariat

Els organitzadors de la 37 America’s Cup Barcelona han anunciat el llançament del seu Programa de Voluntariat amb l’objectiu de crear l’equip “més ampli i apassionat de voluntàries i voluntaris de la història de l’esdeveniment”.

“Busquem als candidats més diversos, de totes les trajectòries i procedències, per a convertir-se en el ‘Team B’, el Team Barcelona, i projectar l’esdeveniment i la ciutat -descrita com una ‘Joia al Sol’- al món”, ha afirmat el CEO d’AC37 Event, Grant Dalton. “És un projecte ambiciós, amb un total de 2.300 voluntaris necessaris per a garantir el bon funcionament de tots els aspectes de l’esdeveniment. Està obert a tots els adults, sigui com sigui el seu gènere, edat, procedència i capacitats. Busquem voluntaris que sentin passió per Barcelona, pel voluntariat i que vulguin mostrar els valors de la 37a America’s Cup al món”, va afegir.

Va explicar que el voluntariat ha estat sempre una part fonamental de qualsevol gran esdeveniment esportiu mundial i ofereix als voluntaris seleccionats la possibilitat, no sols de veure l’esdeveniment, sinó de formar part d’ell i d’adquirir una experiència valuosa a través de la formació i les sessions informatives específiques de cadascuna de les àrees de voluntariat que en aquest cas s’agruparan de la següent manera: Aigua, Terra i Mitjans i TV.

El gran nombre de posicions que s’ofereixen representa una àmplia varietat de perfils, com el suport al Trofeu de l’America’s Cup en el seu recorregut per Barcelona, els Green Angels que promouen la sostenibilitat, el suport als VIPS i al Village de l’America’s Cup, el suport als marshalls en l’aigua, el suport al Stake Boat per a gestionar l’àrea de regates de l’America’s Cup, el suport a la Fan Zone del Port Olímpic i fins i tot el suport al programa de Superyates. La llista de posicions de voluntariat és àmplia i hi ha per a totes les especialitzacions.

La inscripció de voluntaris per als esdeveniments que se celebraran a Barcelona en 2024 ja està oberta i s’estendrà fins a novembre de 2023. El procés de revisió de candidatures tindrà lloc entre desembre de 2023 i febrer de 2024, abans de les entrevistes personals. Les confirmacions es comunicaran als candidats el març de 2024. Les sol·licituds poden realitzar-se únicament a través de la pàgina web de la America’s Cup (‘https://www.americascup.com/volunteers’).

A més del Programa de Voluntariat Team B per als 68 dies d’activitat i esdeveniments de l’America’s Cup que tindran lloc entre agost i octubre de 2024, també hi ha una convocatòria immediata de voluntaris per a ajudar al bon funcionament de la primera Regata Preliminar de la America’s Cup que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú. Aquest Programa de Voluntariat d’AC37 cerca 350 voluntaris, amb preferència per als voluntaris locals, per a les nombroses posicions que s’ofereixen. Es requerirà disponibilitat des del 12 de setembre de 2023 fins al 17 de setembre de 2023. Es realitzarà una formació els dies 12 i 13 de setembre de 2023.

Els candidats per als esdeveniments de Barcelona 2024 hauran de tenir almenys 18 anys complerts el 31 de desembre de 2023 i hauran de comprometre’s amb torns específics de 10 dies, d’aproximadament sis hores diàries per torn. Els torns es publicaran amb antelació. Els voluntaris poden oferir-se per als sis torns establerts per als 68 dies d’esdeveniment o seleccionar els torns que més els convinguin. Després del procés de selecció inicial, tots els candidats seleccionats seran entrevistats en persona o per telèfon o videoconferència.

El Team B (‘Equip B’) es basa en quatre pilars fonamentals. El primer és la la B de Barcelona: “La nostra casa i la nostra ciutat. Obrim les nostres portes a la 37a America’s Cup per a acollir un esdeveniment històric”, expliquen.

Un altre és la B de Blue (Blava) perquè “ens preocupem per l’Economia Blava, i capitalitzem tots els aspectes sostenibles del nostre esdeveniment. Protegirem la mar Mediterrània i buscarem tenir un impacte positiu en el medi ambient”.

També la B de Brillant perquè “busquem voluntaris que brillin. Que sentin passió pel que fan, siguin positius i tinguin una actitud exemplar. Mostrem al món per què Barcelona la hi compara a una Joia al Sol (Jewel in the Sun)”.

I la B de Be There (Ser allí). “El” voluntariat serà allí quan i on se li necessiti. El voluntariat és una funció seriosa i una part vital de l’organització de l’esdeveniment. Els voluntaris ocuparan llocs únics, per la qual cosa han de ser molt responsables”.

Barcelona és una ciutat acostumada a acollir grans esdeveniments internacionals, i molts ciutadans recorden l’impacte positiu i el llegat dels Jocs Olímpics de 1992. “La 37a America’s Cup és un autèntic fenomen esportiu global, i els ulls del món estaran posats a Barcelona des d’agost fins a finals d’octubre de 2024. L’Equip de Voluntariat serà un dels elements vitals que farà de l’America’s Cup de Barcelona la més gran, brillant i reeixida de la història”, sostenen els organitzadors. “Aquesta és la teva oportunitat de formar part d’aquesta història. No ho deixis per a més tard, presenta’t al voluntariat avui mateix”, conclouen.