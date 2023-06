L’America’s Cup guanya força amb Estrella Damm i Puig com a patrocinadors

A menys de 500 dies perquè Barcelona es converteixi durant deu setmanes en un dels principals centres d’atenció del planeta amb la celebració de la 37a edició de la America’s Cup, l’entitat organitzadora ACE Barcelona ha viscut una de les seves setmanes més intenses des de la designació de la capital catalana com a seu del trofeu més antic del planeta gràcies a l’anunci de sengles acords amb dos de les signatures més representatives de la ciutat: Puig i Estrella Damm.

D’aquesta manera, totes dues signatures, amb una extensa relació amb el món dels esports nàutics en general, passen a incrementar la nòmina de patrocinadors del tercer esdeveniment esportiu de major audiència del planeta. La cervesa mediterrània de Damm, com a patrocinadora oficial de l’esdeveniment i del seu equip defensor, Emirates Team New Zealand; mentre que la multinacional líder en fragàncies i moda, maquillatge i dermocosmètica es convertirà en patrocinador global de l’America’s Cup i title sponsor de la Women’s America’s Cup, donant nom així a la primera edició de la regata en categoria femenina en els més de 170 anys d’història de l’esdeveniment.

“El suport de Puig ajudarà a inspirar a les futures generacions de dones a participar en les competicions de vela i derrocar barreres en aquest esport”, va afirmar el seu president executiu, Marc Puig en la presentació d’un acord a través del qual, la signatura catalana aspira a “millorar l’experiència, tant per als participants com per als espectadors, i fomentar un sentit d’unitat i companyonia dins de la comunitat nàutica”.

Per part seva, i més enllà d’enorgullir-se en comptar amb una empresa líder a nivell global en el seu sector com Puig, Grant Dalton, CEO de ACE Barcelona, va augurar que la primera edició de la regata femenina de la America’s Cup “mostrarà al món en prevalgui-estafi el talent existent i com es perfila el futur del nostre esport”.

La primera edició de la Puig Women’s America’s Cup es disputarà entre el 10 i el 16 d’octubre de 2024 i a més dels sis sindicats participants en l’esdeveniment principal (Emirates Team New Zealand, INEOS Britannia, Lluna Rossa Prada Pirelli, NYYC American Magic, Alinghi Xarxa Bull Racing i Orient Express Racing Team) comptarà amb altres sis equips representant a Països Baixos, el Canadà, Alemanya, Suècia, Austràlia i al Real Club Nàutic de Barcelona, que exercirà com a local tant en la categoria femenina com en la regata per a joves (Youth America’s Cup).

Mentrestant, en l’esdeveniment principal, l’equip Defensor, Emirates Team New Zealand, va certificar la seva condició d’amfitrió amb la incorporació a la seva nòmina de patrocinadors oficials d’una de les signatures més representatives de la ciutat com és Estrella Damm. A més d’imprimir el seu nom en les veles del principal artífex de la designació de Barcelona com a ciutat seu de la 37a edició de la America’s Cup, la cervesa mediterrània de Damm tornarà a convertir-se en patrocinadora oficial de l’Esdeveniment, tal com va succeir en 2007; un fet que segons paraules de Grant Dalton “il·lustra la relació duradora amb pràcticament les mateixes persones dins de totes dues organitzacions” i que “contribuirà a la projecció internacional de la ciutat de Barcelona i de la marca Estrella Damm, present ja en més de 130 països a tot el món”.

Cercle d’Economia

A més de la presentació dels acords amb Estrella Damm i Puig, el CEO de ACE Barcelona i del Emirates Team New Zealand, va ser un dels convidats a la reunió anual del Cercle d’Economia, que va congregar aquesta setmana en la capital catalana a les principals institucions, figures polítiques i personalitats de l’àmbit empresarial. En la seva compareixença, Dalton va al·ludir a raons “romàntiques i econòmiques” en referir-se a la designació de Barcelona com a ciutat sedi, i va definir l’activitat en aquests gairebé 15 mesos de treball des de l’anunci com a “frenètica” al mateix temps que “col·laborativa a tots els nivells”. En aquest sentit, el neozelandès va tornar a incidir en la condició de la America’s Cup com a esdeveniment tecnològic de primer nivell i en la seva aposta per valors com la sostenibilitat i la diversitat, i va remarcar que l’arribada de la America’s Cup ha permès la “acceleració” dels treballs previstos en el Port Vell i el Port Olímpic.

A més de comptar amb la presència física del trofeu més antic del planeta, la Gerra de les 100 lliures, la reunió del Cercle d’Economia va ser escenari de la trobada entre Grant Dalton i SM el Rei Don Felip VI, gran aficionat a la nàutica, i que va transmetre al CEO d’ACE Barcelona la importància per a Espanya d’albergar un esdeveniment com l’America’s Cup.