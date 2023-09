America’s Cup Events i Vilanova uneixen forces en la regata més sostenible

America’s Cup Events (ACE) i Vilanova i la Geltrú van anunciar aquest dijous que uneixen forces en la regata preliminar més sostenible de la història, que ha arrencat avui i culminarà el diumenge. Des de la designació de Barcelona com a ciutat amfitriona, la sostenibilitat ha estat un dels pilars sobre els quals s’està consolidant la 37a edició del trofeu esportiu més antic del planeta.

Els milers de persones que assistiran en directe a les regates i els milions que les seguiran en directe des dels més de 200 països en els quals es retransmetrà la prova en obert i de forma totalment gratuïta a través de www.americascup.com, del seu canal oficial de YouTube i per televisió, podran veure en acció per primera vegada al prototip ‘ChaseZero’, el vaixell de suport amb foils propulsat per hidrogen, el desenvolupament del qual ha estat liderat per l’equip ‘Defenso’r, Emirates Team New Zealand, en col·laboració amb Toyota, i que segons ACE “ja està canviant la percepció del que una embarcació ‘zero emissions’ pot significar per a la indústria marítima en l’àmbit global”.

ACE Barcelona va signar el passat 31 d’agost un acord per a transferir obertament aquesta tecnologia a l’agència catalana per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) amb l’objectiu d’impulsar l’ús d’aquesta font d’energia sostenible de zero emissions en el sector nàutic català.

Al seu torn, algunes de les mesures implementades per primera vegada en el camp de regates de Vilanova i la Geltrú, com les boies i balises autònomes que formaran l’“estadi” en el qual competiran els AC40, tampoc passaran desapercebudes als ulls dels espectadors. El propòsit d’aquestes cridaneres boies de colors que funcionen amb energia elèctrica i solar no és un altre més que el de reduir el nombre de llanxes pneumàtiques necessàries i evitar l’ancoratge i l’alteració del fons marí.

Ecosistema marí

En aquest sentit, la preservació dels ecosistemes marins i terrestres seran una prioritat per a la regata preliminar més verda de la història. A més d’aplicar-se una estricta política de prohibició de fondeig al costat del camp de regates, des de America’s Cup Events tenen previst enviar un butlletí diari amb actualitzacions d’interès per a les persones propietàries de les embarcacions registrades per a seguir l’Esdeveniment des de l’aigua.

Així mateix, els patrullers de l’organització vigilaran el camp de regates per a detectar la presència de grans mamífers en l’aigua en el moment de la regata i no interferir amb els seus corredors migratoris. A més, els comissaris també s’encarregaran d’escombrar el recorregut abans de la regata per a recollir escombraries, bosses i restes perilloses, com a troncs o altres perills, amb el suport dels guardacostes de Salvament Marítim.

Els visitants de Vilanova i la Geltrú que prefereixin quedar-se en terra podran gaudir de les dues principals àrees d’observació: el Race Village situat en la Plaça del Port i la platja de Ribes Roges. Precisament, en aquesta última, i des del servei de Medi Ambient del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a través del programa de voluntariat de la America’s Cup es prestarà especial atenció i s’intensificarà el control de les voltes permanents que prohibeixen l’accés de persones i gossos a l’àrea de refugi del chorlitejo patinegro, una espècie protegida que sol niar en aquest arenal de la capital del Garraf.

Gestió de residus

La designació de la capital de la comarca barcelonina del Garraf com a seu d’aquesta primera regata preliminar de la America’s Cup ha tingut un gran acolliment entre les principals entitats de la ciutat, va destacar ACE.

Des de la Confraria de Pescadors, el seu patró major Jaume Carnicer, va afirmar que, “com a gent de mar que som, els pescadors de Vilanova i la Geltrú sempre hem mostrat el nostre suport a l’arribada d’un esdeveniment com la America’s Cup”, i va definir la preregata com “un bé general per a tota la comunitat”, ja que “a més d’ajudar a preservar i a promoure tradicions marineres com el ‘patí català”, es convertirà en una “oportunitat única per a mostrar a ulls del món la història i la riquesa del nostre port, així com dels productes que ofereixen les aigües de les costes del Garraf”.

Des del consistori, per part seva, el desplegament de mitjans serà total especialment en el que concerneix al servei de Neteja Municipal i a l’àrea de mobilitat urbana. En primer lloc, s’implementarà un pla integral de gestió de residus per a la setmana de la regata amb especial atenció a les zones de la Plaça del Port, Torre Blava, Passeig Marítim, Passeig Ribes Roges i Dic de Ponent, on se situaran fins a sis bateries completes de contenidors amb les cinc fraccions de residus. El servei de neteja i recollida de residus es reforçarà superant la vintena d’efectius a bord de 16 vehicles. En la zona de la platja, i de manera excepcional, es reactivaran el servei de tractor i la cribadora de residus.

Tant en el Race Village com en l’àrea d’observació de lliure accés de Ribes Roges, des de l’organització de l’esdeveniment s’implementarà una política de “zero plàstics”, a més de fomentar el consum responsable amb la instal·lació de dispensadors d’aigua i de reduir les emissions relacionades amb el transport d’aliments gràcies a la contractació de més de 200 proveïdors locals.

Referent a la mobilitat, des del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i des de ACE Barcelona coincideixen a fer una crida a utilitzar mètodes de transport alternatius com la bicicleta o el transport públic.

S’espera que Renfe reforci els serveis de trens de Rodalies a Vilanova i la Geltrú durant els quatre dies de la regata. L’estació de Vilanova i la Geltrú servirà com a punt de referència on els viatgers trobaran rutes a peu recomanades cap al passeig marítim. Per als qui no puguin utilitzar el transport públic, s’han habilitat cinc àrees perifèriques amb més de 2.300 places d’aparcament gratuïtes i un servei d’autobús llançadora.