Amber Capital defensa la fusió de Indra amb EM&E

La fusió entre Indra i Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) per a crear un campió nacional de defensa capaç de competir en els grans programes europeus dels pròxims anys és una de les grans operacions esperades l’any 2026 a Espanya. A l’espera de conèixer avanços en el procés, Amber Capital, habitació major accionista de la signatura amb un 7,24% del capital, ha insistit en el seu suport a l’operació.
Segons expliquen fonts financeres, des del fons creuen que hi ha sinergies en l’operació tant des del punt de vista geogràfic -per l’exposició de Indra al mercat europeu i la presència internacional de EM&E en geografies com Llatinoamèrica i Orient Mitjà- com per la complementarietat dels seus actius, que permetran crear un actor de primer nivell per a competir amb els gegants de la defensa terrestre.
Així mateix, des del fons defensen que totes les parts han d’estar alineades per a facilitar la creació d’un grup líder d’aquestes característiques i creuen que l’arribada d’Ángel Escribano a la presidència de Indra ha creat un valor significatiu per a Indra, per la qual cosa fer l’operació serà beneficiós per a tots els accionistes.
En aquest sentit, un any després de l’arribada d’Escribano a la presidència de Indra la companyia s’anota un ascens de més del 220%. Amb aquest ascens lidera la revaloració borsària entre les principals companyies del sector de defensa a Europa, en un context marcat pel reforç del seu perfil industrial i estratègic.
Més enllà del suport d’Amber i dels inversors, els analistes confien en la companyia i en els seus plans de creixement i la seva política de M&A. L’última casa d’anàlisi a emetre una valoració sobre Indra ha estat Goldman Sachs, que ha elevat el seu preu objectiu fins als 75 euros per acció, des dels 60 euros previs.
En el seu últim informe l’entitat aprecia marge per a una nova revaloració “donada la continuïtat dels factors de creixement, juntament amb els riscos a l’alça i la opcionalitat derivada de fusions i adquisicions estratègiques que augmenten el valor”.
En aquesta mateixa línia, els analistes de BNP Paribas assenyalen com a punts a favor de Indra “l’acceleració de la conversió de la cartera de defensa en ingressos podria impulsar la rendibilitat” i “les adquisicions i fusions que generen beneficis”.