Amb una assistència rècord, LALIGA supera els 5.400 milions d’euros en ingressos el 2024/2025

LALIGA ha presentat el seu Informe Econòmic de la temporada 2024/2025, destacant el seu creixement sostingut, amb màxims històrics en ingressos, assistència a estadis i inversió. Aquest cicle d’expansió reforça la consolidació d’un model de solvència financera que continua marcant pauta a nivell internacional.
Quant als ingressos, la xifra total reportada per LALIGA va aconseguir els 5.464 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 8,1% respecte a la temporada anterior. Aquest augment es deu principalment a l’activitat comercial i la recuperació de l’activitat en els estadis, la qual cosa li ha permès superar els 1.500 milions d’euros en ingressos comercials, una xifra històrica per a LALIGA, i amb la qual marca el tercer any consecutiu de creixement en aquest segment.
La patronal del futbol professional a Espanya va qualificar com un dels majors assoliments de la temporada el rècord d’assistència als estadis, que va superar els 17 milions d’espectadors, amb una taxa d’ocupació del 84,5% en LALIGA EA SPORTS i del 68,5% en LALIGA HYPERMOTION.
Sobre aquest últim aspecte, el president de LALIGA, Javier Tebas va emfatitzar en la capacitat “que tenen els nostres equips per a generar més ingressos i per a ser molt més competitius en els pròxims anys”. A més, va assenyalar que “l’escenari és esperançador, ja que hem aconseguit un rècord en assistència als estadis i això és notable. I el millor és que podem créixer encara més, on tenen cabuda diferents experiències per als aficionats i, al mateix temps, obrir oportunitats d’inversió”.
En matèria d’eficiència operativa, LALIGA va posar en valor l’optimització dels seus costos, amb els clubs mantenint les despeses en plantilla per sota del 70%, en línia amb els estàndards de la UEFA. Aquest control ha estat destacat com una de les claus de l’èxit financer de LALIGA, que continua amb el seu objectiu de consolidar un model sostenible i equilibrat econòmicament i que és referència entre els grans campionats de futbol del continent.
La inversió també es manté com un pilar clau del creixement de LALIGA, amb un augment del 12% en comparació amb la temporada 2023/2024. En aquest context, els clubs estan invertint en la modernització d’infraestructures i estadis, una estratègia que no sols busca augmentar els ingressos, sinó també garantir la sostenibilitat del model a llarg termini.
Des d’una perspectiva financera, LALIGA manté una sòlida posició de solvència, i l’organització ha indicat que compta amb un elevat patrimoni net i una estructura de finançament cada vegada més diversificada. Aquesta estratègia de finançament a llarg termini, enfocada especialment en projectes d’infraestructures, contribueix a assegurar la sostenibilitat financera de la competició.
L’aposta pel talent també ha estat un tema clau en la presentació de resultats, ja que la temporada passada s’ha aconseguit el major valor de mercat de canteranos entre les cinc grans lligues europees. Al respecte, Tebas, en la ronda de preguntes va afirmar que en comparació amb la Premier League “hi ha informes que diuen que els clubs espanyols són els més rendibles”, en referència a l’ús dels recursos econòmics i l’estratègia de fitxatges de totes dues competicions, i va afegir que “el model del futbol espanyol està més enfocat a pedrera i formació”.
Així mateix, per a les previsions de la temporada 2025/2026, LALIGA va insistir que continuarà amb la seva trajectòria de creixement, tant en ingressos com en marges operatius, amb l’objectiu d’aconseguir l’equilibri econòmic en el marc del sistema de Control Econòmic.
En particular, LALIGA espera que els ingressos nets de negoci superin aquesta temporada els 4.500 milions d’euros, la qual cosa marcaria un altre rècord des que es tenen registres. Per part seva, la inversió es mantindria estable i s’enfocarà en modernització i ampliació d’estadis i la gestió d’actius estratègics dels clubs. “La situació econòmica de LALIGA és correcta i la millor mostra d’això és que els millors bancs del món estan buscant finançar els projectes dels clubs espanyols”, va concloure el president de LALIGA.