Amazon valida el projecte de la futura arquitectura digital de Caldea

Caldea encara una fase clau en el seu projecte de transformació, amb la substitució dels cristalls de la torre que donarà pas a la construcció de l’hotel. En el marc d’aquest projecte de transformació, el centre d’oci termal també encara un profund canvi a nivell digital amb el disseny d’una nova arquitectura, a la qual Amazon ha donat el segell de qualitat en aquesta fase prèvia del futur projecte, segons els criteris del Well-Architedted Tools. La futura arquitectura tecnològica respon a una solució innovadora, escalable i segura, que integra solucions avançades en el núvol, automatització intel·ligent i processos optimitzats.
Miguel Pedregal, director del centre d’oci termal, ha destacat la rellevància d’aquesta fita per a Caldea: “Aquesta fita reflecteix el nostre compromís amb la transformació digital i la innovació, situant-nos com a referents en el disseny d’ecosistemes capaços de respondre als estàndards més exigents a escala global”.
Per a aconseguir una tecnologia òptima, Caldea ha complert amb una sèrie de criteris que Amazon estableix. En primer lloc, destaca la innovació tecnològica, fent ús creatiu dels serveis d’Amazon Web Services (AWS) per a resoldre reptes complexos, així com l’escalabilitat i resiliència, dissenyant una arquitectura capaç de créixer amb alta disponibilitat.
La seguretat i el compliment normatiu també cobren importància, establint la necessitat de fixar controls robustos i l’adaptació a estàndards internacionals, així com l’optimització de costos i rendiment per a aconseguir una eficiència econòmica i un ús òptim dels recursos. Finalment, el reconeixement estableix la necessitat de generar un impacte en el negoci i la sostenibilitat, contribuint a la transformació digital i reducció digital de la petjada ambiental, i la implementació de bones pràctiques amb AWS, aplicant els pilars del ‘Well-Architected Framework’.
