Amazon posa en marxa la 10a edició del Premi Literari Amazon Storyteller

Amazon va anunciar aquest divendres la desena edició del Premi Literari Amazon Storyteller per a autors en espanyol, amb l’obertura del termini per a participar des del pròxim 1 de maig fins al 31 d’agost. Aquesta iniciativa, desenvolupada al llarg de l’última dècada, cerca promoure la creació literària en llengua espanyola i incentivar la publicació d’autors novells a través del servei d’autopublicació Kindle Direct Publishing (KDP).

Aquest premi forma part del compromís d’Amazon per a “fomentar la lectura i la creació literària i per fer que la cultura arribi a més persones, i creixi d’una manera més igualitària i diversa”.

Aquesta nova edició comptarà un jurat compost per Federico Buyolo, director Cultural de la Fundació Ortega-Marañón; Juan Gómez-Jurado, autor de novel·les d’èxit que va començar autopublicant les seves obres amb KDP; Raquel Ortega, guanyadora de la passada edició del Premi Literari Amazon Storyteller amb la seva novel·la ‘No despertis al diable’; l’escriptora equatoriana Kristel Ralston, finalista de la segona edició del premi que ha publicat 30 novel·les romàntiques contemporànies traduïdes a diversos idiomes, i la periodista Nuria Azancot, que compta amb més de trenta anys d’experiència escrivint sobre el sector cultural.

Ells seran els encarregats de valorar les obres finalistes sobre la base de diferents criteris, com la creativitat, originalitat o qualitat de l’escriptura, entre altres. Els títols finalistes s’anunciaran el setembre de 2023 i el nom del guanyador es donarà a conèixer a l’octubre.

Participants

Els autors que decideixin participar hauran de publicar les seves obres inèdites en espanyol amb una extensió mínima de 24 pàgines a través de KDP, abans del 31 d’agost de 2023. Hauran de posar els seus llibres a la venda a tot el món, tant en format digital com imprès, i a més hauran de formar part de KDP Select, el programa gratuït de 90 dies per a eBooks Kindle que permet als autors arribar a més lectors gràcies a la inscripció en Kindle Unlimited i altres eines de promoció. Tots els autors i editors, independentment del lloc en el qual visquin, poden participar en el programa.

Perquè la candidatura sigui vàlida, els participants necessitaran incloure “premioliterario2023” com a paraula clau en els detalls del llibre. Les obres han de romandre disponibles en KDP durant tota la durada del concurs. Per a més informació es pot visitar ‘www.amazon.es/premioliterari

El títol guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 10.000 euros i una campanya de màrqueting valorada en 20.000 euros per a promocionar l’obra. A més, al guanyador se li oferirà la possibilitat de signar un contracte amb Amazon Audible per a produir el seu llibre en format d’àudio. Els cinc finalistes rebran un dispositiu Kindle Scribe, així com visibilitat extra en Amazon.

Premi literari

Des de la celebració de la seva primera edició en 2014, el Premi Literari Amazon Storyteller per a autors en espanyol no ha deixat de créixer i acumula ja més de 25.000 títols presentats de més de 60 països.

La quantitat d’obres presentades i la diversitat de gèneres literaris i temàtiques que es presenten cada any són reflex de la gran varietat d’històries que els creadors hispanoparlants poden oferir als seus lectors a tot el món a través del servei d’autopublicació d’Amazon Kindle Direct Publishing (KDP).

“Estem molt contents que el Premi Literari Amazon Storyteller compleixi deu anys. En 2014 llancem la primera edició amb una gran il·lusió per proporcionar noves oportunitats a autors KDP i, des de llavors, la popularitat del premi ha crescut exponencialment. Les grans obres i les bones històries són sempre motiu de celebració, i per això estem orgullosos de continuar creixent i poder acostar a escriptors i lectors independentment d’on es trobin”, va declarar Andrea Pasino, responsable d’Amazon KDP per a Espanya.

En les passades edicions, es van fer amb el Premi Literari Amazon Storyteller: ‘La mirada de pedra’ (2014), de Jorge Magano; ‘La filla del drac’ (2015), de Myriam Millán; ‘Cap escocès veritable’ (2016), d’Ana Ballabriga i David Zaplana; ‘El col·leccionista de fletxes’ (2017), de Cristian Perfumo; ‘Allò que vam ser’ (2018), de Pilar Muñoz Álamo; ‘Inmemorian’ (2019), d’Ismael Santiago Rubio; ‘Quan vingui el rei’ (2020), de Luis Carlos Castañeda; ‘Entre Línies’ (2021), de Luis A. Santamaría i ‘No despertis al diable’ (2022), de Raquel Ortega.

“El Premi Literari Amazon Storyteller ofereix una oportunitat única i no em cansaré de recomanar-lo. Aquí no importa d’on ets, si el gènere que escrius és poc popular, si acabes de llançar-te al món de l’escriptura, o si no et coneix ningú; tot és possible. És una experiència meravellosa que et connecta amb altres escriptors, et descobreix noves històries i t’atorga la visibilitat que tant costa aconseguir en aquest oceà de novel·les. Només per això, val la pena participar. A més, mai se sap el lluny que pots arribar”, comenta Raquel Ortega, guanyadora de l’edició passada.

Autopublicar en KDP

L’autopublicació s’ha convertit en una alternativa cada vegada més popular per a aquelles persones que volen fer pública la seva obra sense dependre d’una editorial. Per a molts autors, Kindle Direct Publishing (KDP) pot ser la primera opció a causa de l’autonomia i control que proporciona, entre altres avantatges; es tracta d’un servei gratuït perquè els escriptors posin els seus llibres a la disposició dels lectors, en format digital i imprès, conservant el control editorial de la seva obra, els drets d’autor i rebent fins al 70% dels ingressos generats per les seves vendes.

En aquest sentit, el servei gratuït KDP suposa una aportació, ja que, en tan sols cinc minuts, permet als autors publicar la seva obra, i que aquesta aparegui a la botiga Kindle en un termini màxim de setanta-dues hores; tot això de manera gratuïta i en un procés en el qual l’autor decideix tot, des de la portada fins al preu.

“En Amazon ens sentim orgullosos que els llibres siguin l’origen de la nostra companyia i un dels pilars fonamentals del que som avui dia. A través de Kindle Direct Publishing, la nostra eina d’autopublicació, tenim el ferm compromís de proporcionar noves oportunitats a autors que volen publicar les seves obres”, va declarar Andrea Pasino, responsable d’Amazon KDP per a Espanya.

Segons el recent estudio ‘Hàbits de lectura, escriptura i creació literària’, realitzat per Beruby per a Amazon.es i basat en una enquesta a 3 000 espanyols d’entre 18 i 80 anys, malgrat que les eines d’autopublicació són una important via per als autors, especialment els novells, són encara un món per descobrir, ja que encara el 67% dels enquestats no té coneixement sobre les diferents vies per a autopublicar, enfront d’un 33% que afirma conèixer aquest tipus eines.

D’ells, un 40% valora que l’autopublicació augmenta la igualtat d’oportunitats entre autors, per la qual cosa aquest tipus d’eines poden resultar molt útils; mentre que un 35% considera que faciliten al lector la possibilitat de conèixer a nous autors i un 22% destaca com a principal avantatge el control que brinda als autors sobre la seva pròpia obra -des del format, el disseny, la maquetació, i fins al contingut, incloent-hi el preu.

A més, permet que els autors puguin escriure i fer arribar les seves obres als lectors estiguin on estiguin, la qual cosa és clau per a autors que treballen allunyats de les grans urbs o en municipis de l’Espanya rural.

En conseqüència amb això, l’estudi assenyala que un 21% dels enquestats en ciutats de menys de 50.000 habitants considera que l’autoedició facilita als autors tenir un contacte més directe amb els lectors.

No obstant això, segons l’enquesta, existeix una barrera perquè els aficionats a l’escriptura vegin la seva obra publicada: de totes aquelles persones que asseguren tenir l’escriptura com a afició, un 37% ha publicat alguna vegada, bé sigui en un blog personal (30%), a través d’una editorial (31%) o utilitzant alguna eina d’autopublicació (39%). A més, de tots aquells que afirmen conèixer aquest tipus d’eines tan sols l’11% les havia utilitzat per a publicar.

A més, un 36%, malgrat conèixer les eines d’autopublicació no ha arribat a publicar per diferents motius: un 4% assegura tenir una o diverses obres acabades, però mai ha arribat a publicar-les mentre que un 15% no ha publicat res del que ha escrit i un 16% diu no animar-se a fer-ho.