Amazon i Fundació Ortega-Marañón creen la primera biblioteca d’autopublicació

Amazon ha anunciat la creació de la Biblioteca de l’Autopublicació Amazon KDP, la primera biblioteca d’autopublicació a Espanya, impulsada de la mà de la Fundació Ortega-Marañón que obrirà al públic el pròxim 16 d’octubre, i comptarà amb més de 200 títols d’autors autopublicats.

Aquesta iniciativa, que busca promoure la creació literària en llengua espanyola, incentivar la publicació d’autors novells i generar un major coneixement sobre les possibilitats de l’autopublicació, ha estat presentada en una taula rodona amb Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP España; Federico Buyolo, director Cultural de la Fundació Ortega-Marañón; Jorge Gonzalvo, fundador i director de Atrapavientos, i Raquel Ortega, autora KDP i guanyadora del Premi Literari Amazon Storyteller 2022

Federico Buyolo va assegurar que “és una gran col·laboració la que estem fent amb Amazon, no sols per a cadascuna de les parts sinó per a la literatura, la creació literària i, en definitiva, per a la cultura. La creació de la primera Biblioteca d’Autopublicació Amazon KDP és un important pas per a demostrar l’important que són les eines d’autopublicació per al mercat literari actual d’una banda i, per un altre, la gran quantitat de talent, a la qual, des d’aquí, també volem secundar”.

En l’acte de presentació Amazon també ha anunciat el nom dels cinc finalistes del 10è Premi Literari Amazon Storyteller 2023 i les seves obres: Alfredo de Bragança amb ‘Operació Infern’, Carmen Arteaga amb ‘Totes les vegades que se t’accelera el cor’, Embolica Sayoni amb ‘La tardor de Amira’, Pilar González Álvarez amb ‘Paraules de cendra’ i Victoria F. Leffingwell amb ‘La volta al món d’una nòmada: viatges, llegendes i receptes’. Els títols finalistes han estat triats entre més de 5.000 obres presentades per un jurat d’experts compost per Federico Buyolo; Juan Gómez-Jurado, autor de novel·les de gran èxit que va començar autopublicant les seves obres amb KDP; Raquel Ortega, guanyadora de la passada edició del Premi Literari Amazon Storyteller; l’escriptora equatoriana Kristel Ralston, i la periodista cultural Nuria Azancot.

Andrea Pasino va dir que “per a Amazon és una gran fita celebrar ja la desena edició d’aquest premi literari i comprovar com, any rere any, més autors presenten les seves obres. Per a nosaltres és una gran alegria poder contribuir un any més a fomentar la cultura i la creació literària, secundant i animant a milers d’autors a aconseguir el seu somni amb la nostra eina d’autopublicació i, més concretament, amb el Premi Literari Amazon Storyteller. Cada vegada són més els escriptors novells els que s’animen a fer el pas de publicar els seus treballs i és una satisfacció que confiïn en nosaltres per a això”.

El guanyador d’aquest certamen literari, serà premiat en un esdeveniment que tindrà lloc el dia 26 d’octubre en la Fundació Ortega-Marañón, en el marc del Festival Ena palatal, un dels esdeveniments literaris i culturals més rellevants d’Espanya.