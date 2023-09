Amazon desvela el més important per als estudiants

Setembre és sinònim de tornada a les aules i el començament d’un nou curs. Els estudiants protagonitzen l’actualitat en aquests moments i Amazon ha volgut conèixer de primera mà els temes que més els interessen i preocupen a través d’una enquesta realitzada per Beruby a 3.000 estudiants d’entre 18 i 25 anys.

La despesa acadèmica i la manutenció per a aquells que viuen fora de la casa familiar o trobar una bona ocupació en finalitzar els estudis, són alguns dels punts calents que més preocupen els estudiants del nostre país. Més de la meitat dels estudiants universitaris que viuen fora de casa asseguren tenir una despesa anual de més de 3.000 euros: lloguer, menjar i el material necessari per als estudis són les principals partides de la seva despesa, que s’ha incrementat considerablement respecte a 2022 quan només el 20% afirmava que el seu pressupost anual superava els 2.000 euros.

Més d’un 90% dels joves estudiants que viuen fora de casa considera que la despesa acadèmica i de material escolar, així com el cost del lloguer, transport, menjar i oci en haver d’estudiar fora del seu lloc d’origen és car o molt car, i el 50% dels joves afirma que ha de treballar per a finançar els seus estudis. De fet, 7 de cada 10 considera a més que el preu dels estudis ha incrementat en els dos últims anys. Només un 25% afirma dedicar menys de 1.000 € a les seves despeses anuals (un 28% en 2022), el 34% invertirà entre 1.000 i 2.000 euros (igual que l’any passat) i un 40% necessitarà un pressupost superior als 2.000 €, enfront del 20% que superava aquesta xifra fa un any.

També és important per a aquests joves el suport de la tecnologia: un 94% dels joves enquestats considera que la digitalització i l’ús de la tecnologia és necessària per a la seva formació, sobretot perquè pensen que pot ser una eina útil que reforça la metodologia tradicional; de fet, el 89% assegura que sí que es recolza en eines en línia per als seus estudis.

De totes les despeses que implica una vida universitària i exceptuant el cost de la matrícula, que és la partida més alta per al 76%, les principals despeses són: el menjar (66% enfront de 15% en 2022), el lloguer (41% enfront de 18%) i el material per a desenvolupar els estudis (60% enfront de 15% en 2022) que, a més adquireixen de manera majoritària via en línia (36%) enfront de compres en botigues físiques com a grans superfícies (31%).

A més de la despesa general relacionada amb els propis estudis, el 31% afirma destinar una partida del seu pressupost mensual a l’oci, on les activitats més populars són: veure pel·lícules o sèries (26%), practicar esport (19%), escoltar música (16%) i sortir amb els amics (15%). Per a aquelles activitats que requereixen d’una plataforma en línia per subscripció, gairebé tres quartes parts dels enquestats (75%) afirma no gastar més de 20€ al mes en plataformes de streaming. Si ho comparem amb l’enquesta realitzada en 2022 també per Beruby per a Amazon, aquesta dada ha percebut un increment d’un 25% sobre tots els joves enquestats ja que l’any passat més del 50% va assegurar invertir entre 10 i 20 € al mes en subscripcions i tarifes premium mentre que el segment que no gasta res en aquesta mena de serveis no ha variat (20%).

A més, de tots els serveis de plataformes i webs de compres amb opció de subscripció amb beneficis exclusius per a clients Prevalgui o Premium incloses en l’enquesta, el 74% dels enquestats tria Amazon Prevalgui i/o Prevalgui Student i té clar les raons: lliuraments ràpids i gratuïts (84%) seguit de la seva oferta d’entreteniment amb beneficis com Prime Vídeo (76%) o Amazon Music (42%); respecte a aquesta última dada, l’estudi revela que el 81% dels estudiants enquestats inverteix part del seu pressupost mensual en diferents plataformes de streaming.

Eva Morales, responsable de Màrqueting de Prime en Amazon.es i Amazon.it va afirmar que estan encantats “de poder oferir als estudiants tots els beneficis d’Amazon Prevalgui a meitat de preu a través de Prime Student. Cada vegada són més els estudiants que es beneficien de les més de vuit avantatges inclosos en la seva subscripció, com a enviaments ràpids que fan més fàcil el seu dia a dia i accés al millor entreteniment”.