Amaia Salamanca s’uneix a ISDIN com a nova ambaixadora del seu sèrum antiedat

El laboratori ISDIN ha presentat l’actriu Amaia Salamanca com a nova ambaixadora del sèrum antiedat Flavo-C Intense d’Isdinceutics, la línia d’alta cosmètica del laboratori.
La companyia va explicar que l’elecció de l’actriu com a imatge d’aquest sèrum respon a la seva naturalitat i aposta per un estil de vida saludable. “Amaia Salamanca encarna a la perfecció la filosofia de la marca: una bellesa conscient, amb el suport de la ciència i compromesa amb el benestar de la pell i del medi ambient”, ha indicat.
“Em fa molta il·lusió ser ambaixadora d’aquest nou producte d’ISDIN perquè és una marca que sempre he admirat pel seu rigor científic i el seu compromís real amb la salut de la pell. Compartim una mateixa manera d’entendre la bellesa autèntica, conscient i amb el suport de la ciència”, va explicar Amaia Salamanca.
La col·laboració valora la importància d’integrar la ciència dermatològica a la rutina diària de cura de la pell, especialment davant dels efectes de l’estrès oxidatiu i l’envelliment cutani. “Amaia és una inspiració per a moltes persones i estem il·lusionats de poder-hi comptar per continuar promovent una bellesa natural basada en la ciència i la cura experta de la pell”, va comentar Maria Puigbo, Head of Aesthetics d’ISDIN.
La companyia va assenyalar que la incorporació d’Amaia Salamanca, actriu amb una àmplia trajectòria en cinema i televisió, reforça el compromís amb apropar solucions dermatològiques avançades al públic, promovent rutines de cura amb evidència científica.
En el marc del moviment Love Your Skin, ISDIN també impulsa iniciatives orientades a inspirar un futur sense càncer de pell. Entre elles hi ha les expedicions dermatològiques a Moçambic i Panamà, la campanya solidària JUNTAS i les campanyes escolars de fotoprotecció, un programa educatiu amb 30 anys d’història que ha format més de set milions de nens i nenes sobre la importància de protegir la pell davant del sol.