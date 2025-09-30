Amadeus, Grifols, Acerinox, ACS i Fluidra lideren la internacionalització de l’IBEX

Malgrat la inestabilitat global dels últims mesos, els resultats semestrals publicats per les companyies de l’IBEX35 mostren la fortalesa del negoci exterior de les signatures del selectiu. Així, mentre la facturació del mercat nacional cau prop de l’1%, l’internacional supera aquest comportament, mantenint-se en línia amb el mateix període de l’any passat.
En aquest sentit, Amadeus, Grifols, Acerinox, ACS i Fluidra continuen com les companyies més internacionalitzades de l’Ibex, amb aproximadament 9 de cada 10 euros de les seves vendes procedents de l’exterior en un primer semestre marcat per la tensió internacional propiciada pels aranzels de Trump.
Amadeus lidera aquest rànquing amb una facturació del 96% del seu negoci en l’exterior. El grup s’ha vist beneficiada gràcies al creixement del trànsit aeri en el seu negoci de Solucions Tecnològiques per a la Indústria Aèria, especialment a la regió Àsia Pacífic on els passatgers que va embarcar van créixer un 9,9%. En aquesta mateixa àrea geogràfica, on les reserves van augmentar un 10,4%, va créixer en el negoci de Distribució Aèria un 6,8% en ingressos, impulsat tant pel major volum de reserves com per l’increment dels ingressos mitjans per cada reserva. Tots dos negocis van impulsar la facturació exterior del grup un 6,7% en els primers sis mesos de l’any.
Grifols se situa com la segona en aquest llistat amb el 94% de la seva facturació en l’exterior. La farmacèutica ha aconseguit augmentar la seva facturació exterior un 7% en el primer semestre, impulsada especialment pels Estats Units i el Canadà, on ha millorat els seus ingressos un 6,6%, molt seguit del mercat europeu, amb un increment del 5,5%.
Amb el 93% de la seva facturació en l’exterior, Acerinox se situa en tercera posició. Les vendes internacionals de la companyia van millorar un 7,5% enfront del mateix període de 2024, amb els Estats Units com a principal mercat. En aquest sentit, Bernardo Velázquez, conseller delegat del grup va destacar que “Les barreres aranzelàries imposades a les importacions d’acer i altres productes als Estats Units han d’enfortir la posició dels productors domèstics, com és el nostre cas. Això podria traduir-se en una major demanda dels nostres productes i, potencialment, en una millora dels nostres marges de benefici en aquesta regió clau”, segons informo la companyia en el comunicat.
El grup ACS ocupa el quart lloc amb 92% de la seva facturació en l’exterior i amb una millora en les vendes internacionals del 30,3% respecte al mateix període, motivades principalment per la filial als Estats Units, Turner i el bon comportament de la resta d’activitats del grup. Per a la constructora, el mercat d’Amèrica del Nord representa el 62% del total de les vendes, seguit d’Àsia i Pacífic amb el 22% i d’Europa amb el 15%.
Tanca el top five Fluidra, amb el 89% de la seva facturació en l’exterior. La multinacional, especialitzada en equipament i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness, va experimentar un bon semestre. En concret, ha millorat les vendes internacionals un 4,3% en el primer semestre en comparació al mateix període del 2024. Aquestes van estar impulsades principalment pel creixement del mercat nord-americà, on van créixer un 7,7% a tipus de canvi i perímetre constants, gràcies a les seves accions comercials i a la col·laboració amb els proveïdors.