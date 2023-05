Alves torna a demanar la llibertat perquè el risc de fuga és “inexistent”

L’equip legal de Dani Alves ha presentat aquest dimarts davant l’Audiència de Barcelona un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria de la jutgessa d’instrucció que va denegar la llibertat provisional del jugador al·legant diversos factors, entre els quals destaquen l’“inexistent” risc de fuga motivat per la solidesa del material probatori arreplegat en la instrucció i el convenciment del brasiler d’afrontar amb arguments de fet l’acusació i demostrar-ne la innocència.

En la petició de 36 pàgines, a la qual ha tingut accés Servimedia, la defensa reitera que la fugida és impensable per l’“innecessari malbaratament” que podria suposar per a família i fills, una situació que Alves volia evitar tant sí com no. A més, a l’escrit s’incideix de forma extensa en la consistència de l’informe pericial aportat a la jutgessa i el material audiovisual analitzat, fotograma a fotograma, de les càmeres de la discoteca Sutton.

Per a la defensa, si la denunciant va distorsionar els fets esdevinguts als prolegòmens –els 20 minuts que van estar junts a la taula VIP- és també capaç de fer-ho en el relat del moment nuclear de l’acusació, és a dir, en els 15 minuts que van estar a l’interior del bany. A parer seu, almenys això evidencia que senzillament xoquen dues versions contradictòries per tenir en compte.

“S’insisteix que Dani Alves va modificar la seva primera versió i que la segona la contradiu, caldrà convenir que en termes de consistència i contradicció estarien en empat el presumpte autor i la presumpta víctima (…) són moltes les incoherències, inconsistències absolutament radicals (d’arrel)”, apunta el recurs, basant-se en allò que s’aprecia a les imatges i el relat de la jove en el moment previ.

A l’informe tècnic aportat, la defensa sempre ha contraposat el relat de por, col·lapse, nervis i intimidació que va descriure la denunciant en les seves declaracions amb el conjunt de les imatges que discorren quan són tots a la taula VIP, tant el jugador com la jove i les dues amigues i l’amic d’Alves. “Disten de patentitzar un microcosmos de pànic terror i dominació anul·latori de la voluntat, més aviat mostren dos adults desenvolupant un joc eròtic de seducció preambular un coit”.

Així mateix, per a la defensa del jugador també són claus els dos minuts que discorren entre que el futbolista va al bany i la noia el segueix i entra: “Més aviat sembla que decideixen de comú acord i que va consultar amb les seves amigues la conveniència de tancar-se al lavabo”, assenyala l’escrit, basant-se en allò que s’aprecia en imatges i conegut el contingut del que totes van declarar sobre aquest moment.

Precisament, el recurs posa èmfasi en inconsistències en les versions que van donar les dues acompanyants de la jove sobre aquella nit. D’una banda, qüestiona l’afirmació de l’amiga que assegura que gairebé no va poder parlar amb la denunciant i ho contraposa amb els fotogrames on es veu que no només interactua i és al costat de la seva amiga durant els 20 minuts que comparteixen la taula VIP, sinó que està amb ella en aquests dos minuts previs al moment que ella decideix voluntàriament acudir on se n’havia anat el jugador.

També apunta a la inconsistència del relat de la prima quan, en preguntar-li per què li va dir a la jove “veu i clou-ho”, a preguntes de la jutgessa, va respondre que ho va dir “perquè continuessin parlant”.

PROJECTE DE VIDA A BARCELONA

A l’escrit, la defensa recorda que el futbolista va viatjar des de Mèxic i va comparèixer de forma voluntària davant l’autoritat policial i judicial, sabedor que era denunciat per un delicte sexual i que havia de ser detingut i constata que a la primera declaració del 20 de gener ho va negar tot per salvar el matrimoni amb Joana Sanz.

En aquest sentit, afirmen desconèixer la font que inspira l’afirmació de la interlocutòria recorreguda d’“haver sol·licitat el divorci” l’esposa espanyola i assenyalen que en els expedients judicials de Dani Alves no apareix demanda de divorci interposada per Joana Sanz.

L’equip legal també constata que, davant l’afirmació que Alves ha estat un treballador errant amb residències a diverses ciutats, el futbolista només ha tingut una casa en propietat, casa seva, a Barcelona, i per descomptat hi ha anat en vacances, des d’on estigués treballant, i això no denota manca d’arrelament, més aviat el contrari, ja que anava a la capital catalana quan les seves obligacions esportives els ho permetien.

Finalment, en el marc d’aquest projecte de vida a Barcelona, detalla que la família sempre va voler que els fills fessin estudis universitaris a Espanya. Per això, s’informa la Sala que els seus dos fills han vingut a viure a Espanya amb aquesta finalitat i han quedat empadronats a la casa familiar que tenen a Esplugues de Llobregat (Barcelona).